اجتماع تنسيقي يضم وزيري الزراعة والتموين والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر لبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتطوير البورصة السلعية

عُقد اجتماع تنسيقي ضم كلًا من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور بهاء الغنام، اليوم الثلاثاء، بمقر الجهاز، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين عناصر «مثلث الأمن الغذائي» المتمثلة في الإنتاج والتوزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي.

وتناول الاجتماع سبل دعم منظومة الأمن الغذائي في مصر، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استدامة توافرها للمواطنين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز احتياطي البلاد من السلع الاستراتيجية وخطة توريدات القمح من المزارعين بما يضمن استقرار السوق المحلي.

كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير البورصة السلعية، وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع، بما يحقق الشفافية في التسعير، ويسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية، ويدعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال إتاحة قنوات تسويقية عادلة ومنظمة، مع التأكيد على تفعيل دور البورصة السلعية من خلال النشرات السعرية الدورية لتوفير بيانات دقيقة بالأسعار العادلة للسلع في الأسواق، بما يسهم في توعية المستهلك النهائي.