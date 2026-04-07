تحرير محاضر مخالفة فى حملات تموينية مكثفة بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية عدة حملات رقابية مفاجئة بمراكز قليوب وشبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.



جاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بمتابعة الأنشطة التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المواطنين.

وفي نطاق قليوب وشبين القناطر، أسفرت الحملات عن تحرير 19 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية، لمخالفات متنوعة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون الصرف، وسوء النظافة، وعدم وجود قائمة تشغيل أو ميزان صالح، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم المرور على 5 مخابز دون رصد مخالفات، وتم تحرير 9 محاضر جنح ضد أنشطة تجارية، تضمنت محلات مخبوزات وفول وفلافل وبقالة، ومحلات حلويات ومقهى، بالإضافة إلى مخابز أفرنجية وسياحية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وإدارة نشاط بدون ترخيص.

حملات بطوخ

وفي نطاق طوخ والقناطر الخيرية، أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر جنح ضد مستودعات بوتاجاز، منها 4 للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير 5 تقارير إثبات حالة ضد بدالي تموين ومنفذ "جمعيتي"، لمخالفات الغلق وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وشملت المخالفات أيضًا تحرير 4 محاضر جنح ضد مخابز سياحية وأفرنجية لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأوزان المقررة.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات المكثفة بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة للمواطنين.