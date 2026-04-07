تحرير محاضر مخالفة فى حملات تموينية مكثفة بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية عدة حملات رقابية مفاجئة بمراكز قليوب وشبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات. 


جاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بمتابعة الأنشطة التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المواطنين.

وفي نطاق قليوب وشبين القناطر، أسفرت الحملات عن تحرير 19 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية، لمخالفات متنوعة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون الصرف، وسوء النظافة، وعدم وجود قائمة تشغيل أو ميزان صالح، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم المرور على 5 مخابز دون رصد مخالفات، وتم تحرير 9 محاضر جنح ضد أنشطة تجارية، تضمنت محلات مخبوزات وفول وفلافل وبقالة، ومحلات حلويات ومقهى، بالإضافة إلى مخابز أفرنجية وسياحية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وإدارة نشاط بدون ترخيص.

حملات بطوخ 

وفي نطاق طوخ والقناطر الخيرية، أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر جنح ضد مستودعات بوتاجاز، منها 4 للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير 5 تقارير إثبات حالة ضد بدالي تموين ومنفذ "جمعيتي"، لمخالفات الغلق وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وشملت المخالفات أيضًا تحرير 4 محاضر جنح ضد مخابز سياحية وأفرنجية لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأوزان المقررة.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات المكثفة بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة للمواطنين.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

اللحم البقري

اعرفها قبل ما تشتري .. علامات تكشف اللحمة الفاسدة

كركم

يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

سلس البول

مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد