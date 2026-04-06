محافظ القليوبية يتابع حملة مكبرة لرفع الإشغالات بسوق البلاستيك بمسطرد

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشن حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بمنطقة "سوق البلاستيك" بمسطرد، حيث قادت الحملة المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، بما يسهم في تحقيق الانضباط واستعادة المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالمنطقة.



جاءت الحملة بحضور اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وبالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالحي، حيث استهدفت تطهير الشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية من العوائق التي تعيق حركة المواطنين والسيارات.



أسفرت جهود الحملة عن إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات بمنطقة سوق البلاستيك، كما جرى تحرير محاضر مخالفة لواجهات المحال التي تجاوزت المساحات المقررة لها، مع توجيه إنذارات حاسمة لأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وعدم تكرار المخالفات.

وعلى صعيد متصل، شملت الحملة مراجعة فنية لوصلات وعدادات الكهرباء بالمحال التجارية، حيث تم التأكد من وجود العدادات الكودية وفحص سلامة التوصيلات، لضمان عدم وجود أي وصلات غير قانونية أو سرقات للتيار الكهربائي، حفاظًا على المال العام وكفاءة الشبكة العامة.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الميدانية بكافة مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الشوارع، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.