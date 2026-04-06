التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
ميزة منتظرة تظهر .. تشغيل حسابي واتساب على آيفون

تطبيق الواتساب
تطبيق الواتساب
لمياء الياسين

أطلقت شركة ميتا نسخة تجريبية من واتساب على منصة تيست فلايت تدعم ميزة تعدد الحسابات. أما في الوقت الحالي، فتدعم النسخة التجريبية لحسابين متزامنين فقط
كما رصد موقع WABetaInfo ،  لأحدث إصدار من واتساب على منصة TestFlight يقدم دعمًا للحسابات المتعددة، وذلك بعد اكتشاف سابق لإشارات إلى هذه الميزة في الكود البرمجي:

على الجانب الاخر يبدو أن واتساب يختبر هذه الميزة أخيرًا مع الجمهور، حيث أفاد بعض مختبري النسخة التجريبية أن خيار إضافة حسابات متعددة والتبديل بينها أصبح متاحًا الآن ضمن قائمة إعدادات التطبيق وفي الوقت نفسه يتعين على المستخدمين اللجوء إلى الحيل والحلول البديلة لإدارة أكثر من حساب واتساب واحد على نفس الجهاز، بما في ذلك استخدام تطبيق واتساب للأعمال.

تطبيق واتساب

سيحصل التطبيق الآن على دعم أصلي لحسابات متعددة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التطبيق أيضًا لدعم أسماء المستخدمين ، بدلاً من أرقام الهواتف فقط.

إليك كيفية عرض هذه الميزة حاليًا:

سيلاحظ المستخدمون الذين يشملهم هذا التحديث قسمًا جديدًا باسم "قائمة الحسابات" متاحًا في قائمة الإعدادات، أو زرًا مخصصًا بجوار رمز الاستجابة السريعة. يتيح هذا القسم للمستخدمين إضافة حساب جديد مباشرةً من التطبيق دون الحاجة إلى جهاز ثانوي أو استخدام واتساب للأعمال.

إضافة حساب

يشير موقع WABetaInfo إلى أن التطبيق يدعم حاليًا ما يصل إلى حسابين، سواء تم إنشاؤهما حديثًا أو كانا قيد الاستخدام بالفعل:

يمكن إضافة حساب جديد تمامًا، مرتبط برقم هاتف لم يُسجّل على واتساب من قبل. كما يمكن للمستخدمين إضافة حساب مرتبط مسبقًا بواتساب، مثل حساب سبق استخدامه على واتساب للأعمال أو جهاز آخر. خيار آخر هو إضافة حساب مرافق موجود مسبقًا على هاتف آخر، ويمكن ربطه بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) بمجرد الربط، سيقوم الحساب المرافق بمزامنة الرسائل والإعدادات تلقائيًا مع الجهاز الأساسي. يضمن هذا الإعداد المرن قدرة واتساب على إدارة أرقام متعددة بكفاءة أكبر من خلال واجهة واحدة.

سجل المحادثات

من الملاحظات المهمة أن كل حساب سيتمتع بمجموعة إعداداته الخاصة، بما في ذلك "سجل المحادثات، وإعدادات النسخ الاحتياطي، ونغمات الإشعارات". هذا يعني أن إعدادات حساب ما لن تتعارض مع إعدادات حساب آخر. وأخيرًا، عند عرض إشعار، سيُشير واتساب ، وفقًا لموقع WABetaInfo ، إلى الحساب الذي صدر منه الإشعار، لتجنب أي لبس.

لا يوجد حاليًا جدول زمني رسمي لموعد إطلاق هذه الميزة، ولكن يبدو أن عملية الاختبار قد قطعت شوطًا كافيًا للإشارة إلى أنها لن تستغرق وقتًا طويلاً.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

صورة الفيزا

في قلب الحضارة.. بطاقة فيزا تشعل الجدل داخل معبد خفرع وتحول طقوس الأمنيات إلى ترند

حكلية طفلة المنوفية

طفلة المنوفية صاحبة 3 أعوام.. حكاية صغيرة ضحية زواج عرفي وتعدي الأب والجد

وزيرة الثقافة

مصر والمغرب يطلقان البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2026-2030

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد