وزير البترول: ترشيد الاستهلاك خفض تدبير الخام ووفر السولار

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة بحضور الوزراء.

نتائج ترشيد استهلاك المنتجات البترولية

استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مؤشرات الأداء في قطاع الطاقة، وتناول نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية التي أقرتها الحكومة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخه.

كما أشار إلى أن التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار، وتحقيق وفورات جراء تأجيل تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة 3 أشهر، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة.

في إطار تعزيز استقرار السوق، عرض الوزير موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مؤكداً أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.



