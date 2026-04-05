الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير البترول وقيادات النقابة يستقبلون جثمان المهندس حسام صادق | صور

وزير البترول يقدم الواجب لأسرة المهندس حسام صادق
وزير البترول يقدم الواجب لأسرة المهندس حسام صادق
الديب أبوعلي

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جثمان الشهيد المهندس حسام صادق، أحد أبناء قطاع البترول والعاملين بشركة بتروجيت، والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، بحضور قيادات النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وشهد مراسم الاستقبال المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجيت، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس نقابة بتروجيت، ومحمود موسى، أمين صندوق النقابة العامة، وهيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي وعضو المجلس التنفيذي للنقابة، إلى جانب أعضاء اللجنة النقابية بشركة بتروجيت.

وصول جثمان المهندس حسام صادق 

وجرت مراسم الاستقبال في مشهد إنساني مهيب، عكس حجم التقدير الذي توليه الدولة وقطاع البترول لأبنائه، حيث تم نقل الجثمان وسط حالة من الحزن العميق، والتأكيد على مكانة الفقيد وما قدمه من عطاء وإخلاص خلال مسيرته المهنية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشهيد يُعد نموذجًا مشرفًا للعامل المصري، الذي يؤدي واجبه بإخلاص داخل وخارج الوطن، مشيرًا إلى أن قطاع البترول لا ينسى أبناءه الذين ضحوا بأرواحهم أثناء العمل.

من جانبه، أكد المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجيت، أن الشهيد يُعد أحد أبناء الشركة المخلصين، الذين قدموا نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن الشركة لن تدخر جهدًا في دعم أسرته وتقديم كافة أوجه الرعاية تقديرًا لما قدمه من عطاء خلال فترة عمله.

كما شدد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، على أن النقابة ستظل داعمة لأبناء القطاع في مختلف الظروف، مؤكدًا تقديم كامل الدعم والرعاية لأسرة الشهيد، تقديرًا لما قدمه من تضحيات.

وأعرب المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة ورئيس نقابة بتروجيت، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد وزملائه، مؤكدًا أن أبناء قطاع البترول يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التفاني والالتزام.

وقد رافق جميع القيادات جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمسقط رأسه بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في مشهد يجسد روح الوفاء والتكاتف بين أبناء قطاع البترول.

وتؤكد هذه المواقف تلاحم الدولة وقيادات قطاع البترول مع أبنائه، والحرص على تكريمهم وتقديم الدعم الكامل لأسرهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء وجهد في مواقع العمل المختلفة.

