تحقيقات وملفات

صديق شهيد الغربة بالإمارات: حسام كان سندًا لكل اللي حواليه .. وخبر وفاته صدمة ما بتفارقنيش

المهندس حسام صادق
رنا أشرف

في واقعة مأساوية تعكس تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، لقي المهندس المصري حسام صادق خليفة مصرعه إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني داخل منشآت حبشان للغاز في دولة الإمارات.

ويعد الراحل من أوائل الضحايا المصريين الذين سقطوا على خلفية هذه التطورات، حيث كان يعمل ضمن فرق تشغيل قطاع البترول في إحدى المنشآت المرتبطة بإنتاج الغاز في أبوظبي.

داعم للجميع.. إنسانية الراحل في عيون زملائه

قال أحمد علي، صديق المهندس حسام صادق خليفة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن علاقتهما بدأت في مدينة العلمين عام 2022، موضحًا: «وقتها كان حسام قادمًا من السعودية، بينما كنت أنا متواجدًا في الموقع منذ عام 2019، وكنت من أقدم العاملين هناك».

وأضاف: «كنت أعمل مهندس ضبط جودة، وكان حسام مديري المباشر، وتميز منذ البداية بشخصية مجتهدة للغاية، ولم يكن يتردد أبدًا في شرح أي معلومة لأي شخص، بل كان حريصًا على مساعدة الجميع، حتى المهندسين حديثي التخرج، وكان يتعلم منهم أيضًا في تواضع واضح».

وأشار إلى أن الراحل اتسم بحب مساعدة الآخرين، قائلاً: «حسام كان إنسانًا يسعى لخدمة كل من حوله، ولم يكن يتكبر على أحد، بل كان يعامل الجميع، حتى أبسط العاملين، بأسلوب راقٍ ومحترم».

وتابع: «كان يتمتع بروح مرحة، وكنا نخرج سويًا ونتحدث في مختلف الأمور، سواء في العمل أو الحياة، وكان شخصًا ذو ذوق رفيع، وينتمي لأسرة محترمة».

وأوضح أحمد علي أنه سافر إلى السعودية في بداية عام 2025، فيما سافر المهندس حسام لاحقًا في نفس العام إلى الإمارات بعد ترشيحه للعمل هناك، مضيفًا: «رغم السفر، ظل التواصل بيننا مستمرًا بشكل دائم، وكان دائم السؤال عني وعن العمل».

واختتم تصريحاته بحزن بالغ: «تلقيت خبر وفاته من أصدقائي، ومنذ ذلك الحين وأنا في حالة صدمة، خاصة أن صورته لا تغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما يُنشر عنه يعكس حجم المحبة والتقدير الذي كان يحظى به».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ السفير علاء الدين زكريا برئاسة هيئة الاستعلامات

برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن نافع.. اليوم

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟.. عباس شومان يوضح الأحكام

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد