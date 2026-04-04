الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

شهيد الغربة | القصة الكاملة لوفاة مهندس بترول مصري في الإمارات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة

المهندس حسام صادق
أحمد العيسوي

في مشهد إنساني بالغ القسوة، خيّم الحزن على الأوساط المهنية وقطاع البترول في مصر، عقب الإعلان عن وفاة المهندس حسام صادق، أحد كوادر شركة “بتروجت”، أثناء تأدية مهامه بدولة الإمارات العربية المتحدة. لم يكن الخبر مجرد واقعة وفاة عادية، بل حمل في طياته تفاصيل مؤلمة، جعلته يتحول إلى قصة إنسانية مؤثرة تختلط فيها معاني التضحية، والإخلاص، والفقد المفاجئ.

رحيل حسام صادق لم يترك أثره فقط داخل أروقة العمل، بل امتد ليصيب كل من عرفه، سواء من زملائه أو أصدقائه أو أفراد أسرته، الذين أجمعوا على أنه كان نموذجًا نادرًا في الأخلاق والمهنية، ليصبح اسمه اليوم رمزًا لما يُعرف بـ"شهيد الواجب".

تفاصيل الحادث.. لحظات فارقة بين الحياة والموت

بدأت القصة في موقع عمل تابع لشركة “بتروجت” في منطقة حبشان بإمارة أبوظبي، حيث كانت الأوضاع تتسم بالحساسية بعد اندلاع حريقين نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية الإماراتية.

في ظل هذه الظروف، تم اتخاذ قرار بإخلاء الموقع بشكل احترازي حفاظًا على سلامة العاملين. وخلال تنفيذ عملية الإخلاء، وقع حادث تصادم بين مركبتين، أسفر عن وفاة المهندس حسام صادق، الذي كان يؤدي عمله بكل التزام في تلك اللحظات الحرجة.

وبحسب البيانات الرسمية، أسفر الحادث أيضًا عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات طفيفة، من بينهم مصريان، تم إسعافهما وخروجهما من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

بيان رسمي يكشف ملابسات الواقعة

أوضح بيان صادر عن الجهات المختصة في أبوظبي أن الحادث جاء في إطار تداعيات واقعة أكبر، تمثلت في سقوط شظايا إثر اعتراض جوي ناجح، ما أدى إلى اندلاع حريقين داخل منشآت الغاز في حبشان.

وأكد البيان أن فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث بكفاءة عالية، وتمكنت من السيطرة على الحرائق، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية المصرية خلال عمليات الإخلاء، إضافة إلى وقوع إصابات محدودة.

كما شددت الجهات المعنية على ضرورة تحري الدقة وعدم تداول الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية في متابعة مثل هذه الحوادث.

“بتروجت” تنعى أحد أبنائها.. خسارة لا تُعوّض

في كلمات امتزجت بالحزن والدعاء، نعت شركة “بتروجت” المهندس الراحل، مؤكدة أنه كان من خيرة كوادرها وأكثرهم التزامًا وإخلاصًا.

وجاء في بيان الشركة تعبير واضح عن حجم الصدمة التي أصابت العاملين، حيث استُهل البيان بآيات من القرآن الكريم، في دلالة على عمق الفقد، تلاها دعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

وأكدت الشركة أن حسام صادق توفي أثناء أداء عمله، وفي ظروف دقيقة، ما يعكس حجم المسؤولية التي كان يتحملها، والتفاني الذي اتسمت به مسيرته المهنية.

وزارة البترول| شهيد الواجب وأحد أبناء القطاع المخلصين

من جانبه، نعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن قطاع البترول فقد أحد أبنائه البررة.

وأشار إلى أن الراحل كان نموذجًا في الالتزام والانضباط، وترك بصمة واضحة خلال مسيرته المهنية، التي اتسمت بالإخلاص والتفاني في العمل.

كما أكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد، في هذا المصاب الأليم، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين يضحون في سبيل أداء واجبهم.

النقابة العامة للبترول.. نموذج يُحتذى به

لم يختلف موقف النقابة العامة للعاملين بالبترول كثيرًا، حيث عبّرت عن حزنها العميق لفقدان أحد الكوادر المتميزة.

وأكدت النقابة أن المهندس حسام صادق كان مثالًا يُحتذى به في الأخلاق المهنية، والالتزام، والعمل الدؤوب، مشيرة إلى أنه كان يحظى بتقدير واحترام جميع زملائه.

وأضافت أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للقطاع، ليس فقط من الناحية المهنية، بل أيضًا على المستوى الإنساني.

شهادات إنسانية.. سيرة طيبة لا تُنسى

لم تكن البيانات الرسمية وحدها هي التي روت قصة حسام صادق، بل جاءت كلمات المقربين منه لتكشف جانبًا أعمق من شخصيته.

أحد أصدقائه في العمل وصفه بأنه "من أنقى الشخصيات خلقًا وعلمًا"، مؤكدًا أنه كان محبوبًا من الجميع خلال فترة عمله بفرع الشركة في الإسكندرية.

أما أحد أفراد أسرته، فقد عبّر عن صدمته قائلًا إن الخبر كان قاسيًا، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا للرجل الطيب، الذي لا يحمل في قلبه إلا الخير للجميع.

وفي كلمات مؤثرة، قال أحد أقاربه إن رحيله وكأنه "أخذ جزءًا من المكان والناس معه"، في إشارة إلى الأثر الكبير الذي تركه في حياة من حوله.

كما استشهد أحد أصدقائه بحديث نبوي شريف، معتبرًا أن الفقيد كان من هؤلاء الذين تنطبق عليهم صفات "القريب الهين اللين"، في دلالة على طيبته وتواضعه.

 

حالة حزن واسعة داخل الوسط المهني

مع انتشار خبر الوفاة، سادت حالة من الحزن داخل الأوساط المهنية، خاصة بين العاملين في شركة “بتروجت” وقطاع البترول.

وتحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة لتبادل كلمات النعي والدعاء، حيث استعاد الكثيرون ذكرياتهم مع الفقيد، مؤكدين أنه كان مثالًا يُحتذى به في الأخلاق والعمل.

هذا التفاعل الكبير يعكس حجم التأثير الذي تركه حسام صادق، ليس فقط كمهندس، بل كإنسان ترك بصمة حقيقية في حياة الآخرين.

ما بين الحادث والرسالة.. دلالات أعمق

رحيل حسام صادق يسلط الضوء على المخاطر التي قد يواجهها العاملون في مواقع العمل الحيوية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والصناعة.

كما يعيد التأكيد على أهمية إجراءات السلامة، ودور العاملين الذين يضعون حياتهم على المحك من أجل أداء واجبهم.

وفي الوقت ذاته، يبرز هذا الحادث قيمة الإخلاص في العمل، وكيف يمكن أن يتحول الإنسان إلى رمز يُحتذى به، حتى بعد رحيله.

 

برحيل المهندس حسام صادق، يفقد قطاع البترول أحد أبرز كوادره، ويفقد كل من عرفه إنسانًا نادرًا جمع بين الأخلاق الرفيعة والمهنية العالية.

ورغم قسوة الفقد، تبقى سيرته العطرة حاضرة في القلوب، تروي قصة رجل عاش مخلصًا لعمله، وفيًا لمن حوله، حتى آخر لحظة في حياته.

رحم الله الفقيد، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، لتظل ذكراه شاهدًا على رحلة إنسانية ملهمة، عنوانها الإخلاص، ونهايتها شرف الشهادة في سبيل الواجب.

الإمارات بتروجت حسام صادق شهيد الواجب أبوظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

ترشيحاتنا

الأب محمد سليمان

أب يروي مأساة أسرية مؤلمة.. اتهامات وقطيعة ومعاناة الأبناء في أصعب اللحظات

الطفل آدم

طفل يشكو سوء معاملة أمه: قالت إنها في إسكندرية.. واكتشفت إنها في الشقة واستدعت النجدة

قانون الأحوال الشخصية

نائبة: مصر الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية ساعتين أسبوعيا.. ولا بد من قانون جديد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد