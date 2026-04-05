شهيد الغربة..صلاة الجنازة على المهندس حسام صادق في الإمارات وميت غمر

شهد قطاع البترول حالة من الحزن عقب وفاة المهندس حسام صادق خليفة، الذي لقي مصرعه أثناء أداء مهام عمله في موقع تابع لشركة بتروجت بمنطقة حبشان في إمارة أبوظبي، وذلك خلال ظروف استثنائية صاحبت اندلاع حريقين داخل المنشأة.

وبحسب التفاصيل، فإن الحادث وقع خلال عملية إخلاء احترازية للعاملين بعد سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض دفاعات جوية لهجوم إيراني، حيث تم تنفيذ الإخلاء بشكل سريع حفاظًا على سلامة العاملين، إلا أن المهندس الراحل تعرض لحادث سيارة خلال هذه العملية، ما أدى إلى وفاته.

وفي هذا الصدد، قال محمد الشامي، أحد أصدقائه الأقارب: "في الحقيقة كان بالنسبة لي أخ حقيقي بكل معنى الكلمة، كنا دايما قريبين جدا من بعض، أنا وإخوته وإخواتي، علاقتنا كانت قوية ومترابطة بشكل كبير".

وأضاف الشامي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "كنا ساكنين جنب بعض في نفس المنطقة بالزقازيق، وده خلى بينا عِشرة يومية وتفاصيل مشتركة خلتنا أسرة واحدة مش بس أقارب".

وكيل أوقاف التل الكبير: عائلة خليفة معروفة في دنديط

ومن جانبه، قال السيد خليل، وكيل إدارة أوقاف التل الكبير: "بصراحة أنا ما عنديش علاقة مباشرة بيهم، لكن أعرف إنهم من قرية دنديط، وأنا مقيم في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية".

وأضاف خليل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وبحكم إني من دنديط، فأنا على معرفة بمعظم العائلات هناك، ومن بينهم عائلة خليفة".

وكان المهندس حسام صادق خليفة يشغل منصب مدير عام مساعد الجودة بفرع الشركة في دولة الإمارات، وامتدت مسيرته المهنية لسنوات طويلة في قطاع البترول، تميز خلالها بالكفاءة والانضباط والالتزام، ما جعله محل تقدير من زملائه وقيادات القطاع، الذين أكدوا أنه كان نموذجا مشرفا للمهندس المصري العامل في الخارج.

وفي بيان رسمي، نعت شركة بتروجت الفقيد، مشيدة بسيرته المهنية الحافلة، ومؤكدة أنه كان مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، خاصة في المواقع الخارجية التي تتطلب قدرا كبيرا من الاحترافية.

والجدير بالذكر، أن أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خالص تعازيها، مؤكدة تقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد، ومشيدة بما قدمه من جهود خلال مسيرته المهنية.

كما أصدرت نقابة المهندسين بيان نعي، أوضحت فيه أنها تتابع الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان المهندس الراحل إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لدفنه بين أسرته، في مشهد يعكس التقدير الكبير لما قدمه خلال حياته المهنية.

وأقيمت صلاة الجنازة داخل قرية دنديط في مركز ميت غمر، والعزاء في القاهرة.

وكانت الجالية المصرية في الإمارات أعلنت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن صلاة الجنازة أقيمت بمنطقة بني ياس، قبل نقل الجثمان إلى مصر لدفنه.