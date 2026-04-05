مصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دمشق

تُدين جمهورية مصر العربية بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومقر رئيس البعثة في دمشق، وتشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتؤكد على أن اى استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

وتجدد مصر تضامنها الكامل مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.