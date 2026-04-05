230 ألف طن صادرات غذائية أسبوعيًا.. وسلامة الغذاء تكشف عن تصدير أول شحنة لحوم بلدية إلى الإمارات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 12 لعام 2026 والذي رصد أداء منظومة الرقابة والتفتيش على الغذاء في السوقين المحلي والخارجي، إلى جانب حركة الصادرات والواردات الغذائية، وجهود الهيئة في تعزيز سلامة الغذاء وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين.

وكشف التقرير أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 5065 رسالة بإجمالي كميات تصل إلى نحو 230 ألف طن صادرة عن 1400 شركة، شملت نحو 730 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الفواكه والخضروات ومحضرات الخضر والفاكهة والدقيق ومنتجات الحبوب. وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 45 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 20 ألف طن، فيما تصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصدرة بإجمالي 25 ألف طن. وبلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي 186 دولة، جاءت في مقدمتها السعودية وروسيا وسوريا وهولندا والأردن.

وأشار التقرير إلى أن ميناء دمياط احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 830 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ767 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ642 رسالة. كما أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1375 شهادة صحية للتصدير بما يضمن مطابقة المنتجات الغذائية للاشتراطات الصحية المعتمدة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وفيما يتعلق بالواردات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الواردة إلى البلاد 2440 رسالة بإجمالي كمية تقدر بنحو 510 آلاف طن، استوردتها 995 شركة، وتنوعت بين القمح والزيوت وفول الصويا. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها فرنسا وأوكرانيا وبلغاريا والأرجنتين. كما احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 860 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي بـ545 رسالة ثم ميناء السخنة بـ311 رسالة.

وأوضح التقرير أنه تم الإفراج عن 1286 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، إلى جانب الإفراج عن 672 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ119 مستوردًا. وفي إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ100 رسالة غذائية واردة.

وفي سياق الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 10 منشآت جديدة. كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 27 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الجيزة والبحيرة والفيوم، وأصدرت 3218 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1582 شركة مصدرة.

وفي إطار الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة 66 مأمورية تفتيشية شملت المرور على 121 منشأة غذائية، كما تم التحفظ على 256 رسالة غذائية واردة إلى جانب استمرار التحفظ على 27 رسالة مرفوضة معمليًا، مع إعادة تصدير 5 رسائل غير مطابقة، بما يضمن حماية صحة المستهلك والحفاظ على انسيابية حركة التجارة بالموانئ.

كما كثفت الهيئة جهودها في متابعة تداول السلع الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز وعدد من المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة. وواصلت الإدارة حملاتها بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1589 مخزنًا.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، تلقت الهيئة 158 شكوى خلال الأسبوع الماضي من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني، حيث تم التعامل مع عدد منها وجارٍ استكمال فحص باقي الشكاوى. كما نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 256 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال المخالفات.

وعلى صعيد الرقابة على السلاسل التجارية، نفذت الهيئة 42 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، فيما بلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2193 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية. كما سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 22 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 432 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 22 شهادة بيع حر و45 موافقة إعلانية.

كما شهد الأسبوع الماضي تسجيل 236 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 285 معاينة ميدانية، واستيفاء 191 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة إلى 75397 منشأة.

وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 18 مأمورية تفتيشية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بعدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية المرتفعة، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية أعمال التفتيش بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت 114 زيارة رقابية في عدد من المحافظات، فيما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 33 جولة رقابية على الوحدات المتنقلة.

وفي مجال الرقابة على المجازر، نفذت الهيئة 14 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 138 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، كما أصدرت 22 إذن تصدير لهذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي إنجاز جديد، تم تصدير أول شحنة من اللحوم البلدية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أحد المجازر المدرجة بالقائمة البيضاء للحوم بعد استيفاء كافة اشتراطات سلامة الغذاء.

وفي إطار الرقابة على المواد الملامسة للغذاء، نفذت الهيئة 12 مأمورية تفتيشية على منشآت تصنيع البلاستيك والزجاج والمعادن والورق والكرتون وغيرها من المواد المستخدمة في صناعة العبوات الغذائية، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع إلى 838 منشأة.

كما واصلت الهيئة جهودها في قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، حيث نفذت الإدارة المختصة 4 زيارات ميدانية بمحافظة بورسعيد شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 789 منشأة.

وعلى صعيد الرقابة على الأسواق المحلية، نفذت الهيئة حملات تفتيشية مكثفة شملت 232 مركزًا وحيًا عبر 32 فرعًا بالمحافظات، حيث تم تنفيذ 1427 مأمورية رقابية شملت المرور على 5490 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 206 سيارات تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات.

كما نفذت الهيئة 1563 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات التموين والطب البيطري استهدفت 30 منشأة غذائية.

وفي إطار التنسيق مع الجهات الرقابية بالمحافظات، نفذت فروع الهيئة حملات تفتيشية مشتركة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل لدى الهيئة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528، أو من خلال التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة، مؤكدة استمرار جهودها لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى جميع المواطنين.