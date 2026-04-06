نحن المنتصرون وهذا دورنا.. ترامب: لن نسمح للإيرانيين بفرض رسوم على العبور من مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد الحصول على النفط الإيراني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية: في خبر عاجل.

وقال ترامب: "نحن المنتصرون ولن نسمح للإيرانيين بفرض رسوم على العبور من مضيق هرمز، بل نحن من سيفعل ذلك".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن العمل العسكري يُفيد الشعب الإيراني؛ لأنهم "يريدون سماع دويّ القنابل لأنهم يريدون الحرية".

وأضاف أن السبب الوحيد لعدم خروج الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج؛ هو خوفهم من "إطلاق النار عليهم فورًا" من قِبل النظام، على عكس الضربات المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل في أنحاء البلاد.