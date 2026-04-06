ترامب: أرغب في فرض رسوم على مضيق هرمز بدلا من إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة - وليس إيران - فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وتساءل: "ماذا لو فرضنا نحن الرسوم؟ أفضل أن نفعل ذلك بدلاً من أن نتركهم يفرضونها"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقد عززت إيران سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي بفرض نظام جديد للرسوم على ناقلات النفط الراغبة في العبور.

وكانت إيران قد وافقت الشهر الماضي على خطة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وتأكيد "سيادة إيران".

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن على الولايات المتحدة فرض الرسوم نظراً لنجاحها العسكري في النزاع الحالي.