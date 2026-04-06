ترامب: الشعب الإيراني يتوسل إلينا حتى لا نتوقف عن القصف

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشعب الإيراني يتوسل إلينا لكي لا نتوقف عن القصف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إن العمل العسكري يُفيد الشعب الإيراني لأنهم "يريدون سماع دويّ القنابل لأنهم يريدون الحرية".

وأضاف أن السبب الوحيد لعدم خروج الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج هو خوفهم من "إطلاق النار عليهم فورًا" من قِبل النظام، على عكس الضربات المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل في أنحاء البلاد.