أضعنا المفاتيح.. سفارة إيران في زيمبابوي تسخر من مطالبة ترامب بفتح مضيق هرمز

سخرت السفارة الإيرانية في زيمباوبوي، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المطالبة بضرورة “إعادة فتح مضيق هرمز”.

وكتبت سفارة إيران لدى زيمبابوي، عبر حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أضعنا المفاتيح".

وعلقت على هذا المنشور، السفارة الإيرانية لدى جنوب إفريقيا، حيث كتبت: "إن المفاتيح تحت أصيص الزهور، لكننا لا نفتحه إلا للأصدقاء".

وكان الرئيس ترامب قد طالب إيران- في منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد- بفتح مضيق هرمز، مستخدما “ألفاظا بذيئة”، وهدد باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور؛ إن لم تفتح مضيق هرمز يوم الثلاثاء المقبل.