48 ساعة رعب.. ترامب يكشف تفاصيل المهمة المستحيلة لإنقاذ الطيار الأمريكي في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض بمشاركة وزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية، إن العمليات العسكرية والإنقاذية التي نُفذت مؤخرًا في إيران شهدت “تعقيدًا غير مسبوق”، مشيرًا إلى أن بلاده نفذت عمليتين لإنقاذ طيارين أمريكيين بعد إسقاط طائرة مقاتلة من طراز F-15.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية واجهت إطلاق نار من مسافة قريبة خلال عملية الإنقاذ، مضيفًا أن أحد الطيارين أمضى نحو 48 ساعة وهو مصاب ويتمكن من تجنب الأسر قبل إنقاذه.



وكشف أن “العملية الثانية” لإنقاذ طيار آخر شاركت فيها نحو 155 طائرة، من بينها قاذفات وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود، واصفًا المهمة بأنها من “أضخم عمليات الإنقاذ”.



وفي سياق متصل، قال ترامب إن أكثر من 170 طائرة شاركت في عمليات مرتبطة بالمهمتين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتدمير طائرتي شحن عسكريتين لمنع وقوع معدات حساسة في يد القوات الإيرانية.



كما أشار إلى وجود تسريب لمعلومات تتعلق بأحد الطيارين، مؤكدًا أن التحقيق جارٍ لمعرفة المسؤول عنه باعتباره “مسألة أمن قومي”، متوعدًا بكشف هويته قريبًا.



وفي لهجة تصعيدية، كرر ترامب تهديداته بشأن إيران، قائلًا إن “القضاء عليها ممكن خلال ليلة واحدة”، وإن بلاده نفذت ضربات على أكثر من 13 ألف هدف داخل الأراضي الإيرانية، في تصريحات تعكس استمرار التصعيد اللفظي بين الجانبين.