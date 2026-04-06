قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تنهي تطبيق الرسائل وتطلب من المستخدمين الانتقال إلى Google Messages

Google Messages
Google Messages
احمد الشريف

أعلنت سامسونج رسميًا أنها ستتوقف عن تطبيق الرسائل الخاص بها Samsung Messages في الولايات المتحدة، على أن يتم إيقاف الخدمة في شهر يوليو المقبل، بحسب «إشعار نهاية خدمة» نُشر على موقعها الأميركي. 

وأوضحت الشركة أن مستخدمي هواتف جالاكسي والأجهزة المتأثرة سيُطلب منهم الانتقال إلى تطبيق Google Messages «للحفاظ على تجربة مراسلة متسقة على أندرويد»، في وقت تستعد فيه سامسونج فعليًا لإغلاق صفحة تطبيق ظل جزءًا من هوية هواتفها لسنوات.

دعوة صريحة للانتقال إلى Google Messages

أشارت سامسونج في صفحة الدعم الخاصة بالتطبيق إلى أن Samsung Messages «سيُوقف في يوليو 2026»، وأنه بعد هذا التاريخ لن يكون بالإمكان إرسال رسائل من خلاله، باستثناء الاتصال بأرقام الطوارئ أو جهات الاتصال المعرَّفة كطوارئ على الجهاز. 

ويدعو الإشعار المستخدمين إلى تنزيل Google Messages من متجر Play – إذا لم يكن مُثبتًا – وتعيينه كتطبيق الرسائل الافتراضي، مع الإشارة إلى أن بعض المستخدمين سيتلقون إشعارًا داخل التطبيق يوجّههم خطوة بخطوة لإتمام عملية الانتقال.

وتقول سامسونج إن الاعتماد على Google Messages سيمنح المستخدمين ميزات إضافية مثل أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي في منصة Gemini من جوجل – بما في ذلك ميزة «Remix» التجريبية لتوليد الصور داخل المحادثات، واقتراح الردود الذكية – إلى جانب القدرة على مشاركة صور بجودة أعلى مع أجهزة أندرويد وiOS عبر رسائل RCS المدعومة.

من يتأثر بقرار الإيقاف؟

أكدت الشركة أن مستخدمي الأجهزة العاملة بإصدارات أندرويد الأقدم (حتى أندرويد 11 وما قبله) لن يتأثروا في الوقت الحالي بوقف Samsung Messages، ويمكنهم الاستمرار في استخدام التطبيق كالمعتاد. 

أما أصحاب هواتف جالاكسي الأحدث العاملة بنظام أندرويد 12 فأعلى في السوق الأميركي، فهم المستهدفون بالانتقال الإجباري إلى Google Messages خلال الشهور المقبلة، خصوصًا أن هواتف السلسلة الأحدث مثل Galaxy S26 لم يعد بإمكانها أساسًا تحميل تطبيق سامسونج للرسائل من متجر Galaxy Store.

وتشير سامسونج إلى أن جميع الأجهزة – القديمة والجديدة – لن تكون قادرة على تنزيل Samsung Messages من المتجر بعد الإيقاف النهائي في يوليو، مع مطالبة المستخدمين بالاطلاع على التطبيق نفسه لمعرفة التاريخ الدقيق الذي سيتوقف عنده عن العمل على كل جهاز.

لماذا تفضّل سامسونج Google Messages الآن؟

تربط التقارير بين الخطوة الأخيرة وتوجه أوسع لدى سامسونج وجوجل لتوحيد تجربة المراسلة على أندرويد حول تطبيق واحد يدعم بروتوكول RCS بشكل كامل، وهو Google Messages. 

فاعتماد هذا التطبيق كحل افتراضي يعني أن ميزات الدردشة المتقدمة – مثل مؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، والدردشات الجماعية المحسنة، ونقل الصور عالية الجودة – ستصبح متاحة على نطاق أوسع وبشكل متماسك عبر شركات الاتصالات المختلفة، بدل تشتيت الجهود بين أكثر من تطبيق من شركات مختلفة.

كما أن ربط Google Messages بحزمة Gemini AI يمنح سامسونج فرصة تقديم مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لملاك جالاكسي دون تطوير منصة موازية بالكامل داخل تطبيقها الخاص، في وقت تتسارع فيه المنافسة على تقديم خصائص «محادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي» عبر منصات المراسلة.

 بهذا المعنى، يبدو أن سامسونج فضّلت الشراكة والتكامل مع جوجل على الاستمرار في تطوير تطبيق منفصل قد يصبح أقل تنافسية على المدى الطويل.

ما الذي يجب أن يفعله المستخدم الآن؟

تنصح سامسونج المستخدمين المتأثرين بالخطوات التاليةK تنزيل تطبيق Google Messages من متجر Play والتأكد من تحديثه لآخر إصدار.

فتح التطبيق وتعيينه كتطبيق الرسائل الافتراضي عند ظهور رسالة الاختيار.

تفعيل ميزات RCS داخل إعدادات Google Messages، إن كانت مدعومة من شركة الاتصالات، للاستفادة من الدردشة الغنية والوسائط عالية الجودة.

تشير الشركة إلى أن الرسائل القصيرة SMS ورسائل الوسائط MMS ستستمر في العمل كما هي داخل Google Messages، بينما ستُضاف فوقها ميزات RCS والذكاء الاصطناعي لمن يدعمها جهازه وشبكته. 

 تقول تقارير الوكالات خارج الولايات المتحدة، إن سامسونج لم توضح بعد ما إذا كان نفس الجدول الزمني والتوجيه سيُطبق عالميًا، ما يعني أن المستخدمين في مناطق أخرى عليهم انتظار إعلان رسمي محلي أو تحديث لصفحات الدعم الخاصة بأجهزتهم خلال الفترة المقبلة.

سامسونج Samsung Messages الولايات المتحدة Google Messages تطبيق Google Messages

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الجانبان المصري والمغربي يؤكدان أهمية العمل علي تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية

الجانبان المصري والمغربي يؤكدان أهمية العمل علي تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية

بالصور

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

