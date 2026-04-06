بمواصفات ثورية.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي جديدة

يبدو أن هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة تقترب من موعد إطلاقها وقد ظهرت هواتف Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8، بالإضافة إلى ما يبدو أنه نسخة أعرض من Fold، إلى جانب سماعات أذن جديدة

هواتف Fold 8 وFlip 8

تتضمن القوائم أرقام طرازات متعددة للبطاريات مرتبطة بهواتف Fold 8 وFlip 8، بالإضافة إلى ما يُسمى Galaxy Z Wide Fold ، على الرغم من أن سامسونج لم تؤكد هذا الاسم رسميًا بعد. من المتوقع أن يكون المنتج الصوتي الجديد هو سماعات Galaxy Buds Able (طراز SM-U600) التي سُرّبت مؤخرًا.

من المتوقع أن يأتي هاتفا Galaxy Z Fold 8 ونسخة Fold الأوسع ببطاريات تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير (السعة المعلنة). ويمثل هذا قفزة ملحوظة مقارنةً بسعة 4400 مللي أمبير التي اعتمدتها سامسونج لفترة. أما هاتف Z Flip 8، فتشير الشائعات إلى أنه سيحافظ على مواصفاته الحالية، ببطارية تبلغ سعتها حوالي 4300 مللي أمبير .

هواتف قابلة للطي

قد يشهد الشحن تحسينًا طفيفًا أيضًا. تشير التوقعات إلى أن هاتفي Fold 8 و Wide Fold سيدعمان الشحن السلكي بقدرة 45 واط ، بينما قد يستمر هاتف Flip 8 بقدرة 25 واط، وهي القدرة التي اعتدنا عليها تقريبًا.

ربما يكون تصميم الطي العريض هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الجهاز. تشير التسريبات إلى أنه قد يستخدم نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع تبلغ 4:3 عند فتحه، مما قد يجعله أقرب إلى الجهاز اللوحي من تصميم الطي المعتاد. لا يزال الوقت مبكرًا، لكن يبدو أن سامسونج تُجري بعض التجارب هذه المرة.

كما تم إدراج بعض أرقام طرازات البطاريات الإضافية التي لا تتطابق بوضوح مع أي من الأجهزة الرئيسية. قد تكون هذه وحدات اختبار أو إصدارات بديلة، على الرغم من صعوبة الجزم بذلك.

مع توفر صور التصميم ثلاثي الأبعاد والحصول على الشهادات اللازمة، يبدو أن الجدول الزمني للإطلاق يسير وفق الخطة الموضوعة. من المتوقع أن تكشف سامسونج عن الهواتف القابلة للطي الجديدة في يوليو 2026. ويُعزز ظهور سماعات الأذن الجديدة في هذه القوائم هذا التوقع. لا تزال التفاصيل محدودة، ولكن إذا ظهرت هنا، فمن المرجح أن يتم الإعلان عنها في نفس الفترة تقريبًا.