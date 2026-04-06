قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات ثورية.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي جديدة

هواتف Fold 8 وFlip 8
لمياء الياسين

يبدو أن هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة تقترب من موعد إطلاقها وقد ظهرت هواتف Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8، بالإضافة إلى ما يبدو أنه نسخة أعرض من Fold، إلى جانب سماعات أذن جديدة  

 تتضمن القوائم أرقام طرازات متعددة للبطاريات مرتبطة بهواتف Fold 8 وFlip 8، بالإضافة إلى ما يُسمى Galaxy Z Wide Fold ، على الرغم من أن سامسونج لم تؤكد هذا الاسم رسميًا بعد. من المتوقع أن يكون المنتج الصوتي الجديد هو سماعات Galaxy Buds Able (طراز SM-U600) التي سُرّبت مؤخرًا.
من المتوقع أن يأتي هاتفا Galaxy Z Fold 8 ونسخة Fold الأوسع ببطاريات تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير (السعة المعلنة). ويمثل هذا قفزة ملحوظة مقارنةً بسعة 4400 مللي أمبير التي اعتمدتها سامسونج لفترة. أما هاتف Z Flip 8، فتشير الشائعات إلى أنه سيحافظ على مواصفاته الحالية، ببطارية تبلغ سعتها حوالي 4300 مللي أمبير .

 هواتف قابلة للطي

قد يشهد الشحن تحسينًا طفيفًا أيضًا. تشير التوقعات إلى أن هاتفي Fold 8 و Wide Fold سيدعمان الشحن السلكي بقدرة 45 واط ، بينما قد يستمر هاتف Flip 8 بقدرة 25 واط، وهي القدرة التي اعتدنا عليها تقريبًا.

ربما يكون تصميم الطي العريض هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الجهاز. تشير التسريبات إلى أنه قد يستخدم نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع تبلغ 4:3 عند فتحه، مما قد يجعله أقرب إلى الجهاز اللوحي من تصميم الطي المعتاد. لا يزال الوقت مبكرًا، لكن يبدو أن سامسونج تُجري بعض التجارب هذه المرة.
كما تم إدراج بعض أرقام طرازات البطاريات الإضافية التي لا تتطابق بوضوح مع أي من الأجهزة الرئيسية. قد تكون هذه وحدات اختبار أو إصدارات بديلة، على الرغم من صعوبة الجزم بذلك.

مع توفر صور التصميم ثلاثي الأبعاد والحصول على الشهادات اللازمة، يبدو أن الجدول الزمني للإطلاق يسير وفق الخطة الموضوعة. من المتوقع أن تكشف سامسونج عن الهواتف القابلة للطي الجديدة في يوليو 2026. ويُعزز ظهور سماعات الأذن الجديدة في هذه القوائم هذا التوقع. لا تزال التفاصيل محدودة، ولكن إذا ظهرت هنا، فمن المرجح أن يتم الإعلان عنها في نفس الفترة تقريبًا.

هواتف Galaxy Z Wide Fold سماعات Buds Able الشحن السلكي هاتف Flip 8 الجهاز اللوحي الهواتف القابلة للطي سماعات الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

ترشيحاتنا

الخماسي الحديث

تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

ناصر منسي

رقم مميز لناصر منسي بعد تسجيل هدفين في شباك المصري البورسعيدي

الكونغو

مفاجأة مدوية في مكافآت تأهل منتخب الكونغو للمونديال.. تفاصيل

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد