سامسونج تطلق الإصدار التجريبي لواجهة One UI 8.5 لسلسلة جالاكسي S24

كشفت أحدث التقارير التقنية عن نفاذ كافة المقاعد المتاحة في البرنامج التجريبي الأول لواجهة التشغيل الجديدة (One UI 8.5) المخصصة لسلسلة هواتف "جالاكسي S24"، وذلك بعد يومين فقط من فتح باب التسجيل.

وتستعد شركة "سامسونج" لفتح باب التسجيل مرة أخرى قريباً لاستيعاب المستخدمين الذين لم يحالفهم الحظ في الانضمام.

إقبال تاريخي

وشهدت عملية التسجيل إقبالاً فاق توقعات الشركة الكورية؛ حيث سارع الآلاف من مالكي هواتف (Galaxy S24) لتسجيل بياناتهم عبر تطبيق "أعضاء سامسونج" (Samsung Members).

وأدى هذا التدافع السريع إلى إغلاق النظام واكتمال العدد المطلوب في وقت قياسي، لتظهر رسالة للمستخدمين الجدد تؤكد اكتفاء الشركة بالعدد الحالي.

ما هو البرنامج التجريبي؟

وتُعرف "النسخة التجريبية" (Beta) بأنها نسخة مبدئية وغير نهائية من نظام التشغيل، تطرحها الشركات لعدد محدود من الأفراد لتجربتها قبل إطلاقها رسمياً للجمهور.

وتهدف هذه الخطوة إلى رصد أي أعطال أو "خوادم" (Bugs) برمجية، ليقوم المطورون بإصلاحها لضمان عمل واجهة الهاتف بشكل مستقر وسلس عند الإطلاق النهائي.

فرصة ثانية قادمة

ولا داعي للقلق لمن فاته التسجيل الأول، حيث تؤكد المؤشرات أن "سامسونج" تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من التحديث التجريبي (Beta 2) خلال شهر أبريل المقبل.

وستقوم الشركة خلال هذه المرحلة بتوفير "مقاعد جديدة" إضافية، مما يمنح أصحاب الهواتف فرصة أخرى لاختبار الميزات الذكية والتصميمات الجديدة للنظام قبل غيرهم.