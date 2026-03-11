ميزة «إعادة التشغيل عند عدم الاستخدام» الجديدة في هواتف جالاكسي تغلق الطريق أمام اللصوص

كشفت منصة Tom’s Guide أن سامسونج أضافت إلى هواتف جالاكسي ميزة أمان جديدة تحمل اسم «Inactivity Restart» أو «إعادة التشغيل عند عدم النشاط»، تهدف إلى حماية بيانات المستخدم في حال ترك الهاتف لفترة طويلة دون فتح أو في حال تمت سرقته أو مصادرته.

أوضحت المنصة أن الميزة تعمل ببساطة على إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا إذا ظل مقفولًا لمدة 72 ساعة متواصلة دون أي عملية فتح ناجحة، بحيث يدخل الجهاز بعد إعادة التشغيل في حالة أمان أعلى تشبه وضع التشغيل لأول مرة.

كيف تساعد إعادة التشغيل في منع الوصول إلى البيانات؟

أشارت Tom’s Guide إلى أن الهاتف في الحالة العادية يكون قيد التشغيل ومفتوح التشفير جزئيًا، حتى لو كانت الشاشة مقفلة برمز أو بصمة، ما يسمح نظريًا لأدوات متقدمة – تستخدمها جهات إنفاذ القانون أو بعض المهاجمين – بمحاولة كسر الحماية.​

أكدت المنصة أن إعادة التشغيل تعيد الجهاز إلى حالة «قبل أول فتح» (Before First Unlock – BFU)، وهي حالة تكون فيها معظم البيانات مخزنة في طبقة تشفير أعمق، ولا يمكن للنظام أو لأي أداة خارجية الوصول إليها إلا بعد إدخال رمز المرور أو النمط يدويًا، مع تعطيل فتح الهاتف بالبصمة أو التعرف على الوجه حتى يتم إدخال الرمز الأساسي.

طريقة عمل الميزة وخيار تفعيلها في الإعدادات

أوضحت تقارير موازية أن المؤقت الخاص بميزة «Inactivity Restart» يبدأ العد من لحظة قفل الهاتف، ويُعاد ضبطه في كل مرة يقوم فيها المستخدم بفتح الجهاز بنجاح، بحيث لا يتم إعادة التشغيل إلا إذا مرت 72 ساعة كاملة دون أي عملية فتح.

أشارت هذه التقارير إلى أن الميزة تكون في وضع الإيقاف افتراضيًا، ويمكن للمستخدم تفعيلها عبر الدخول إلى الإعدادات ثم «الأمان والخصوصية» ثم «المزيد من إعدادات الأمان»، ومن هناك يمكن تشغيل خيار «Inactivity restart» ليبدأ الهاتف في تطبيق سياسة إعادة التشغيل التلقائي بعد عدم الاستخدام.

طرح تدريجي عبر تحديث One UI 8.5 لهواتف وأجهزة جالاكسي

أكدت مصادر مثل SamMobile وDeccan Herald أن ميزة «Inactivity Restart» وصلت أولًا إلى سلسلة Galaxy S26 الأحدث، قبل أن تبدأ سامسونج توسيعها لتشمل المزيد من هواتف جالاكسي وأجهزتها اللوحية مع تحديث واجهة One UI 8.5.

أوضحت هذه المصادر أن الميزة تستهدف بالأساس الأجهزة المهيأة للعمل مع One UI 8.5، بما في ذلك هواتف الفئة الرائدة مثل سلاسل Galaxy S وGalaxy Z Fold وGalaxy Z Flip، بالإضافة إلى بعض أجهزة Galaxy Tab S اللوحية، في إطار حزمة أوسع من تحسينات الأمان وحماية الخصوصية على مستوى النظام.