قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"وحش" بتصميم شبابي وأداء قوي.. سامسونج تقدم جهازًا جديدًا من الجيل الخامس

هاتف Galaxy M17e 5G
هاتف Galaxy M17e 5G
لمياء الياسين

أعلنت سامسونج عن إطلاق هاتف Galaxy M17e 5G ، والمقرر في 17 مارس. يوسع هذا الهاتف الذكي سلسلة M الشهيرة للعلامة التجارية ويستهدف فئة الهواتف الاقتصادية بسعر من المتوقع أن يكون أقل من 14000 روبية. كشفت سامسونج عن معظم المواصفات الرئيسية، ولم يتبق سوى تفاصيل التسعير ليتم تأكيدها في تاريخ الإطلاق
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي M17e 5G

يتميز هاتف Galaxy M17e 5G بشاشة HD+ مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 5G ووحدة معالجة رسوميات Arm Mali-G57.
يعمل الجهاز بنظام One UI 8.0، المبني على نظام Android 16، ويتضمن ميزات مثل البحث الدائري، ومجلدات كبيرة على الشاشة الرئيسية، وإشعارات فورية عبر شريط Now Bar، وتكامل الذكاء الاصطناعي مع Google Gemini. وتضمن سامسونج ست سنوات من تحديثات نظام Android وتحديثات الأمان لدعم طويل الأمد.

سامسونج جالاكسي M17e 5G


سامسونج جالاكسي M17e 5G

تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل لتحسين تأثيرات البورتريه. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. وقد أضافت سامسونج ميزات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وسهولة الاستخدام.
يدعم الهاتف 12 نطاقًا من شبكات الجيل الخامس (5G) لضمان اتصال موثوق. وهو مزود ببطارية سعة 6000 مللي أمبير، توفر ما يصل إلى 26 ساعة من تشغيل الفيديو

يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة 8.2 ملم، مع غطاء خلفي مصنوع من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP). كما أنه حاصل على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

سامسونج هاتف Galaxy M17e 5G الهاتف الذكي الهواتف الاقتصادية مواصفات هاتف سامسونج مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي الذكاء الاصطناعي Google Gemini نظام Android تحديثات الأمان شبكات الجيل الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo V70 FE

مواصفات تصوير احترافية وعمر بطارية أطول .. إليك أفضل هاتف لمحدودي الدخل

سمارت #5

تعرف على سمارت 5 الكهربائية الجديدة ونسختها الـ BRABUS

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد