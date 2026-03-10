"وحش" بتصميم شبابي وأداء قوي.. سامسونج تقدم جهازًا جديدًا من الجيل الخامس

أعلنت سامسونج عن إطلاق هاتف Galaxy M17e 5G ، والمقرر في 17 مارس. يوسع هذا الهاتف الذكي سلسلة M الشهيرة للعلامة التجارية ويستهدف فئة الهواتف الاقتصادية بسعر من المتوقع أن يكون أقل من 14000 روبية. كشفت سامسونج عن معظم المواصفات الرئيسية، ولم يتبق سوى تفاصيل التسعير ليتم تأكيدها في تاريخ الإطلاق

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي M17e 5G

يتميز هاتف Galaxy M17e 5G بشاشة HD+ مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 5G ووحدة معالجة رسوميات Arm Mali-G57.

يعمل الجهاز بنظام One UI 8.0، المبني على نظام Android 16، ويتضمن ميزات مثل البحث الدائري، ومجلدات كبيرة على الشاشة الرئيسية، وإشعارات فورية عبر شريط Now Bar، وتكامل الذكاء الاصطناعي مع Google Gemini. وتضمن سامسونج ست سنوات من تحديثات نظام Android وتحديثات الأمان لدعم طويل الأمد.

سامسونج جالاكسي M17e 5G



سامسونج جالاكسي M17e 5G

تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل لتحسين تأثيرات البورتريه. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. وقد أضافت سامسونج ميزات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وسهولة الاستخدام.

يدعم الهاتف 12 نطاقًا من شبكات الجيل الخامس (5G) لضمان اتصال موثوق. وهو مزود ببطارية سعة 6000 مللي أمبير، توفر ما يصل إلى 26 ساعة من تشغيل الفيديو

يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة 8.2 ملم، مع غطاء خلفي مصنوع من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP). كما أنه حاصل على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.