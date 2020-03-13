تسريبات تكشف هاتف سامسونج المنتظر Galaxy M11 ببطارية ضخمة.. صور

تعمل شركة سامسونج Samsung، حاليا على هاتف ذكي جديد برقم طراز SM-M115F / DS، وهو ما يطلق عليه أيضًا اسم Galaxy M11، والذي يعد خليفة لهاتفى Galaxy M10 و Galaxy M10s.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصلت عملاق التقنية الكورية الجنوبية على ترخيص الهاتف من هيئة الاتصالات NCC التايوانية، ويضم الترخيص العديد من الصور التي تكشف تصميم الهاتف، بما في ذلك البطارية المدمجة.





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ووفقا للصور الحية المرفقة بالترخيص، سيأتي هاتف Galaxy M11 بكاميرا خلفية ثلاثية، وكاميرا أمامية في ثقب داخل الشاشة، ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير/الساعة.





وتشير الصور إل أن مستشعر بصمة الأصبع سيأتي على ظهر الهاتف، ما يعني أن شاشة Galaxy M11 ستكون من نوع LCD.





وتظهر الصور أن هاتف سامسونج سيكون به مقبس صوت 3.5 ملم أعلى الهاتف، ويحتوي الجزء السفلي على شبكة للسماعة ومنفذ USB، وليس من الواضح ما إذا كان من نوع USB-C الأحدث.





وستحتوي البطارية الضخمة على قدرات شحن سريعة تبلغ 15 واط، ومن ناحية الحجم، يبدو الهاتف أطول قليلا من سابقيه، وبالنظر إلى أن الهاتف قد حصل على التراخيص اللازمة في معظم الدول، فمن المتوقع أن يعلن عنه رسميا بعد عدة أسابيع.