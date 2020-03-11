سامسونج متورطة في أحدث عملية نصب لعائلة أشهر تاجر مخدرات في التاريخ

سامسونج جالاكسي فولد Galaxy Fold. في ديسمبر الماضي، أطلق شقيق زعيم المخدرات الشهير بابلو إسكوبار هاتفا ذكيا يسمي Escobar Fold 2 القابل للطي، وهو هاتف يأتي بشاشة قابلة للطي بتصميم يشبه هاتف هواوي ميت X، كما ينافس هاتفجالاكسي فولد Galaxy Fold.





ووفقا لما ذكره موقع "thenextweb"، وفيما ينافس هاتف Escobar Fold 2 كلا من سامسونج فولد وهواوي ميت إكس، أوضح "روبيرتو اسكوبار" أنه يهدف لمنافسة شركة آبل والتفوق عليها وأنه واثق من ذلك، وأضاف أنه يوفر الآن من خلال شركته هاتفا ذكيا بشاشة قابلة للطي بتكلفة 350 دولار أمريكي فقط، وذلك مقارنة مع هواتف من سامسونج وآبل بتكلفة تزيد عن 1000 دولار أمريكي.





ويعتبر Escobar Fold 2 نسخة مقلدة لهاتف سامسونج Galaxy Fold، والذي أعلنت عنه الشركة الكورية الجنوبية بسعر 2000 دولار، وتعلن شركة عائلة بابلو إسكوبار عن نسخة مقلدة طبق الأصل بمبلغ 399 دولار فقط، وقامت بإرسال الجهاز إلى مشاهير المراجعين على يوتيوب والذين اكتشفوا السر.





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وأظهر فيديو نشره أحد المراجعين عبر قناته على يوتيوب، أن الهاتف الذى ارسلته عائلة بابلو إسكوبار إليه، ويقل عن ثمن جهاز سامسونج 5 مرات، ليس سوى هاتف جلاكسي فولد ولكن أجرت شركة عائلة بابلو إسكوبار تغييرا كبيرا في شكل الهاتف الخارجي، من الواضح تماما أن Escobar Fold 2 مغطى بملصقات بشعار الشركة لإخفاء هويته الحقيقية.





وبعد انتشار فيديوهات المراجعات الخاصة بالهاتف والتى أظهرت مزايا الهاتف وأنه يعمل بكفاءة كبيرة مثل جهاز سامسونج ولكن بسعر أقل 5 مرات، زاد إقبال متابعي موقع يوتيوب على شراء الجهاز خاصة بعد مشاهدة المراجعين يقومون باختبار الهاتف.





وبدأت شركة Escobar في تلقي طلبات الشراء عبر موقعهم على الإنترنت يإعداد كبيرة، وقام المشترين بدفع الأموال عن طريق إيداعات مباشرة في حسابات الشركة البنكية أو عن طريق العملات الرقمية غير قابلة للإسترداد، ولكن الصدمة الكبري أن الشركة لم ترسل الهاتف للمشترين، وأنها لم تكن سوي عملية إحتيال كبيرة من شركة إسكوبار، للحصول على الملايين من المستخدمين ولم ترسل لهم الهاتف.