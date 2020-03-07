AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. الهاتف الأقوى على الإطلاق ضد الحرق والكسر

السبت 07/مارس/2020 - 08:08 ص
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 Ultra
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أخضعت قناة JerryRigEverything، المتخصصة في اختبارات المتانة، هاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 Ultra، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلا عن الخدش بأدوات حادة.

وحصلت قناة يوتيوب الشهيرة، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات المتخصصة في اختبارات المتانة، على هاتف "جالاكسي إس 20 ألترا"، ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سابقه هاتف "جالاكسي إس10"، بالمتانة المطلوبة.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التفني، بدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة الهاتف محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة.

وباءت بالفشل محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، وذلك على غرار هواتف سامسونج الرائدة الأخيرة. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف "جالاكسي إس20 ألترا" قويا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية.

ومن المثير للإعجاب بالنسبة للقناة هو صمود حساس البصمة الذي تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى كان يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. موتورولا تنشر 6 مقاطع فيديو جديدة لـ Motorola razr 2019

شاهد.. هاتف هواوي الخارق ضد الحرق والكسر.. فيديو

قبل إصداره.. تعرف على شكل ومواصفات أيفون 12.. فيديو وصور

قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة

شاهد.. ماذا حدث لهاتف موتورولا رازر بعد طيه 27 ألف مرة

هذا الهاتف من سامسونج يحصل على لقب "أفضل شاشة على الإطلاق"

ترشيحاتنا

فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل لـ نصف نهائي أبطال افريقيا بصحبة أحمد جلال وزادة..صور

يخليك لينا.. شاهد| إطلالة دنيا سمير غانم برفقة والدها

قائمة هاني أبو ريدة لـ خوض انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف عليها

شقاوة قديمة..أول رد فعل من مصطفى محمد عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائي ابطال افريقيا

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو

أهم الأخبار.. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول بينهم مصر.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

AdvertisementS

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أم ترضع طفلتها ميه نار انتقاما من جوزها.. المتهمة: قولت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

تقلبات مفاجئة في الجو.. رسالة مهمة من الداخلية بسبب تحذيرات الأرصاد

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

قتيل فيلا نانسي عجرم.. لص أم مغدور؟ .. هروب زوج الفنانة وتعفن الجثة أحدث المستجدات

يستهين به الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو