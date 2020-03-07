AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بمساحة تخزين عملاقة.. تسريبات تكشف عن تطوير هاتف Galaxy Note 20

السبت 07/مارس/2020 - 03:10 ص
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تستعد شركة سامسونج "Samsung" للهواتف الذكية، لإطلاق أحدث تشكيلة من هواتف Galaxy Note 20، المقرر أن تصدر في النصف الثاني من عام 2020.

وبحسب ما ذكره موقع "t3"،  تأتي هواتف Galaxy Note 20، بسعة خارجية microSD ومساحة تخزين عملاقة تصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية، بحسب تقارير تم تداولها في وقت لاحق.

ووفقا  لتقرير نشره موقع "sammobile": "إن هاتف جلاكسي نوت 10 السابق، يتميز بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، ولكنه لا يحتوي على فتحة تخزين خارجية microSD والتي تزيد من السعة التخزينية بشكل كبير للهاتف".

وقررت سامسونج عند إطلاق هواتفها الجديدة من تشكيلة Galaxy Note 20، تقليل كمية التخزين الداخلي المعروضة على الطراز الأساسي للهاتف، كما أن هناك فرصة جيدة أن يكون لدى نوت 20 إلى جانب سعة 128 جيجا فتحة بطاقة microSD.

وتتماشى سعة التحميل الضخمة المتوقعة في الهاتف الجديد، مع ترقيات الكاميرا التي قدمتها سامسونج في مجموعة جلاكسي S20، فضلا عن أن الهاتف سيحتاج إلى مساحة كبيرة لتخزين الصور ذات الدقة العالية بدقة 8K والفيديوهات.

الجدير بالذكر أن بعض التسريبات التي نشرت مؤخرا حول هاتف Galaxy Note 20 ، أشارت إلى أن سامسونج من المتوقع أن تقدم مزايا عدة على رأسها تكنولوجيا معدل تحديث الشاشة، وحسبما ورد في التسريبات ستستخدم سامسونج في هاتف "Galaxy Note 20"، تقنية أكثر دقة تبلغ 120 هرتز مع دقة QHD +، وهو ما يجعل القلم "S Pen"، أسرع وأكثر سلاسة، وسيكون بذلك أول هاتف في العالم يحصل على شاشة ذات معدل تحديث متغير.
أقرأ أيضاً:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح تحديث Android 10 لـ Samsung Galaxy Note9

رام 16 جيجابايت.. تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S20 Ultra

فرصة.. اشترى Galaxy Note 9 النسخة الأمريكية بـ 4400 جنيه فقط

أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

فرصة.. اشترى Galaxy Note 9 نسخة 512 جيجابايت بـ 5450 جنيها فقط

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لـ Galaxy Note10.. لإصلاح face unlock

ترشيحاتنا

تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور

السعودية تكشف سبب حريق المدينة المنورة.. فيديو

الزمالك يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي

مباراة مملة.. 75 دقيقة.. الترجي يبحث عن الهدف الثاني أمام الزمالك

رغم معاقبته.. شيكابالا يكرر الفعل الفاضح بعد الفوز على الترجي

داليا مصطفى تبكي بعد دخول ابنتها على أبلكيشن للتحدث عن "البوس"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستق.. تعرف على فوائده لـ الحامل والقلب والجسم

اليونان تعذب اللاجئين السوريين وتجبرهم على العودة عراة إلى تركيا.. صور مؤلمة

بـ قشر السمك.. رنا سماحة تخطف الأنظار بلوك جديد