بمساحة تخزين عملاقة.. تسريبات تكشف عن تطوير هاتف Galaxy Note 20

تستعد شركة سامسونج Samsung " للهواتف الذكية، لإطلاق أحدث تشكيلة من هواتف Galaxy Note 20، المقرر أن تصدر في النصف الثاني من عام 2020.





وبحسب ما ذكره موقع "t3"، تأتي هواتف Galaxy Note 20، بسعة خارجية microSD ومساحة تخزين عملاقة تصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية، بحسب تقارير تم تداولها في وقت لاحق.





ووفقا لتقرير نشره موقع "sammobile": "إن هاتف جلاكسي نوت 10 السابق، يتميز بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، ولكنه لا يحتوي على فتحة تخزين خارجية microSD والتي تزيد من السعة التخزينية بشكل كبير للهاتف".





وقررت سامسونج عند إطلاق هواتفها الجديدة من تشكيلة Galaxy Note 20، تقليل كمية التخزين الداخلي المعروضة على الطراز الأساسي للهاتف، كما أن هناك فرصة جيدة أن يكون لدى نوت 20 إلى جانب سعة 128 جيجا فتحة بطاقة microSD.





وتتماشى سعة التحميل الضخمة المتوقعة في الهاتف الجديد، مع ترقيات الكاميرا التي قدمتها سامسونج في مجموعة جلاكسي S20، فضلا عن أن الهاتف سيحتاج إلى مساحة كبيرة لتخزين الصور ذات الدقة العالية بدقة 8K والفيديوهات.





سامسونج من المتوقع أن تقدم مزايا عدة على رأسها تكنولوجيا معدل تحديث الشاشة، وحسبما ورد في التسريبات ستستخدم سامسونج في هاتف "Galaxy Note 20"، تقنية أكثر دقة تبلغ 120 هرتز مع دقة QHD +، وهو ما يجعل القلم "S Pen"، أسرع وأكثر سلاسة، وسيكون بذلك أول هاتف في العالم يحصل على شاشة ذات معدل تحديث متغير. الجدير بالذكر أن بعض التسريبات التي نشرت مؤخرا حول هاتف Galaxy Note 20 ، أشارت إلى أنمن المتوقع أن تقدم مزايا عدة على رأسها تكنولوجيا معدل تحديث الشاشة،