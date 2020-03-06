AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للمكاتب واللاعبين.. سامسونج تطلق 3 شاشات منحنية.. صور ومواصفات

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:01 ص
سامسونج تطلق 3 شاشات
سامسونج تطلق 3 شاشات منحنية
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة سامسونج "Samsung"، شاشات منحنية جديدة موجهة لبيئات العمل، بخلاف شاشاتها المنحنية السابقة التي كانت موجهة لعشاق الألعاب، بسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وتستهدف الشركة الكورية بشاشات سلسلة  T55 الجديدة مكاتب العمل، والمكاتب المنزلية، وأماكن العمل، وتمتاز الشاشات الثلاث الجديدة بأنها تأتي مع معدل انحناء قدره 1000R، وبحسب الشركة، فإن هذا المعدل يماثل مجال الرؤية البشرية.
نتيجة بحث الصور عن Samsung unveils three T55 monitors featuring curved screens and AMD FreeSync


- مواصفات شاشات سامسونج المنحنية:

ووفقا لما ذكره موقع "sammobile"، تحمل الشاشات الجديدة أسماء الطراز C24T55، و C27T55، و C32T55، ومن أسماء الطراز يظهر أن الأولى تأتي بقياس 24 بوصة، والثانية بقياس 27 بوصة، والثالثة بقياس 32 بوصة، وتأتي جميعها بمعدل تحديث قدره 75 هرتز، وهي تدعم تقنية FreeSync من AMD.
نتيجة بحث الصور عن Samsung unveils three T55 monitors featuring curved screens and AMD FreeSync

وتأتي الشاشة C24T55 بدقة FHD وزمن استجابة قدره 4 مللي/ الثانية، ومستوى سطوع قدره 250 شمعة، ومعدل تباين قدره 3000:1. وفيما يتعلق بإمكانية الاتصال، تمتلك الشاشة منفذ DisplayPort، ومنفذ D-Sub، ومنفذ HDMI، ومنفذ لمكبرات الصوت، وسماعات الأذن.
نتيجة بحث الصور عن Samsung unveils three T55 monitors featuring curved screens and AMD FreeSync

أما شاشتا C27T55، و C32T55 فهما تشتركان مع شاشة C24T55 في دقة الشاشة، ومعدل التحديث، وزمن الاستجابة، ومستوى السطوع، ومستوى التباين.
نتيجة بحث الصور عن Samsung unveils three T55 monitors featuring curved screens and AMD FreeSync
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج إليكترونيكس تعلن مفاجأة في الأسعار مع بداية 2020.. تفاصيل

تعرف على أحدث تكنولوجيات التلفزيونات بالعالم لسامسونج

يدعم شبكات 5G.. تسريب يكشف مواصفات هاتف Find X2 المرتقب من أوبو.. صور

شاهد.. هاتف هواوي الخارق ضد الحرق والكسر.. فيديو

فيديو مسرب.. مواصفات هاتف Galaxy Z Flip من سامسونج

هذا الهاتف من سامسونج يحصل على لقب "أفضل شاشة على الإطلاق"

ترشيحاتنا

منسق صن داونز يكشف خطة موسيماني لتخطي الأهلي

الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

يا جماله .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا برقصتها.. فيديو

تعليق محمد الحايس على إعدام هشام عشماوي: خبر أسعد المصريين جميعهم

متابع لـ محمد هنيدي: أنت هلس ..والأخير يرد: أنا يلا من عين شمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي