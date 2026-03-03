شريحة جديدة لساعة جالاكسي القادمة وساعة بيكسل وأجهزة قابلة للارتداء تعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت منصة ZDNET أن كوالكوم أعلنت في مؤتمر MWC 2026 عن شريحة جديدة للأجهزة القابلة للارتداء باسم Snapdragon Wear Elite، تستهدف الجيل التالي من الساعات الذكية والأجهزة الملبوسة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من شركات مثل سامسونج وجوجل وموتورولا.

وأوضحت كوالكوم أن الشريحة الجديدة تأتي كفئة أعلى من منصة Snapdragon W5+ Gen 2 الحالية، وتعتمد تصنيعًا بدقة 3 نانومتر مع تصميم big.LITTLE يضم نواة أداء قوية وأربع نوى موفرة للطاقة؛، بهدف تقديم قفزة كبيرة في الأداء مع الحفاظ على عمر بطارية مناسب في الأجهزة الصغيرة مثل الساعات والدبابيس الذكية.

معالج ذكاء اصطناعي مدمج

وأشارت ZDNET إلى أن Snapdragon Wear Elite تعتمد على معالج ذكاء اصطناعي مدمج من نوع Hexagon NPU قادر على تشغيل نماذج تحتوي على مليارات المعاملات مباشرة على الجهاز، ما يسمح بتقديم مزايا «ذكاء شخصي» Personal AI تعمل محليًا دون الحاجة لاتصال دائم بالسحابة.

وأكدت كوالكوم أن الشريحة تدعم مزايا مثل الردود الذكية على الرسائل، وتلخيص النصوص، والمساعدات الصوتية الأكثر تطورًا، والتدريب الرياضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع استخدام تقنيات مثل Micro‑Power Wi‑Fi لخفض استهلاك الطاقة أثناء تزامن البيانات والاتصال المستمر.

قفزة 5 مرات في أداء المعالج

أوضحت الشركة أن Snapdragon Wear Elite تقدّم – وفق أرقامها الرسمية – أداء أعلى حتى 5 مرات في المعالج أحادي النواة مقارنة بمنصة Wear السابقة، مع تحسن يصل إلى 7 مرات في سرعة فتح التطبيقات، والتبديل بينها، ورسم الواجهات الرسومية على الشاشة.

وأشارت كوالكوم إلى أن الشريحة الجديدة تدعم أيضًا معالج رسومي قادر على تشغيل رسوميات حتى دقة 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية للرسوم المتحركة، إلى جانب دعم أحدث تقنيات الاتصال مثل البلوتوث 6 والواي فاي منخفض الاستهلاك، ما يفتح الباب أمام واجهات أكثر سلاسة وتجارب تفاعلية أغنى على الساعات الذكية.

سامسونج وجوجل وموتورولا

وأكدت تقارير متوازية أن سامسونج أعلنت على هامش المؤتمر أن الجيل القادم من ساعة Galaxy Watch – ومن ضمنها Galaxy Watch Ultra 2 – سيعتمد على شريحة Snapdragon Wear Elite بدلًا من معالجات Exynos التي استخدمتها الشركة في الأجيال السابقة.

وأوضحت هذه التقارير أن جوجل وموتورولا وشركات أخرى تخطط كذلك لاستخدام الشريحة في ساعات تعمل بنظام Wear OS وأجهزة ملبوسة جديدة مثل دبابيس وبندانات ذكية بدون شاشة واضحة، ما يعكس توجهًا لاستخدام Elite كمنصة أساسية للجيل التالي من أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء.

منصة واحدة لنظارات وساعات

وأشارت ZDNET إلى أن كوالكوم تروّج لمنصة Snapdragon Wear Elite باعتبارها نواة لـ«عصر الذكاء الشخصي»؛ إذ لا تُستخدم فقط في الساعات الذكية، بل في نظارات الواقع المعزز، والدبابيس والأكسسوارات القابلة للارتداء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم المساعدة للمستخدم طوال اليوم.

وأكدت الشركة أن الشريحة متوافقة مع أنظمة مثل أندرويد وWear OS وحتى توزيعات لينكس مخصصة، ما يسهّل على الشركات الناشئة تطوير أجهزة قابلة للارتداء جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون بناء البنية التحتية من الصفر، مع توقع ظهور أول منتجات تجارية بهذا المعالج خلال الأشهر المقبلة.