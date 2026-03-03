قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب
محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شريحة جديدة لساعة جالاكسي القادمة وساعة بيكسل وأجهزة قابلة للارتداء تعمل بالذكاء الاصطناعي

جالاكسي
جالاكسي
احمد الشريف

كشفت منصة ZDNET أن كوالكوم أعلنت في مؤتمر MWC 2026 عن شريحة جديدة للأجهزة القابلة للارتداء باسم Snapdragon Wear Elite، تستهدف الجيل التالي من الساعات الذكية والأجهزة الملبوسة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من شركات مثل سامسونج وجوجل وموتورولا.

وأوضحت كوالكوم أن الشريحة الجديدة تأتي كفئة أعلى من منصة Snapdragon W5+ Gen 2 الحالية، وتعتمد تصنيعًا بدقة 3 نانومتر مع تصميم big.LITTLE يضم نواة أداء قوية وأربع نوى موفرة للطاقة؛، بهدف تقديم قفزة كبيرة في الأداء مع الحفاظ على عمر بطارية مناسب في الأجهزة الصغيرة مثل الساعات والدبابيس الذكية.

معالج ذكاء اصطناعي مدمج 

وأشارت ZDNET إلى أن Snapdragon Wear Elite تعتمد على معالج ذكاء اصطناعي مدمج من نوع Hexagon NPU قادر على تشغيل نماذج تحتوي على مليارات المعاملات مباشرة على الجهاز، ما يسمح بتقديم مزايا «ذكاء شخصي» Personal AI تعمل محليًا دون الحاجة لاتصال دائم بالسحابة.

وأكدت كوالكوم أن الشريحة تدعم مزايا مثل الردود الذكية على الرسائل، وتلخيص النصوص، والمساعدات الصوتية الأكثر تطورًا، والتدريب الرياضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع استخدام تقنيات مثل Micro‑Power Wi‑Fi لخفض استهلاك الطاقة أثناء تزامن البيانات والاتصال المستمر.

قفزة 5 مرات في أداء المعالج

أوضحت الشركة أن Snapdragon Wear Elite تقدّم – وفق أرقامها الرسمية – أداء أعلى حتى 5 مرات في المعالج أحادي النواة مقارنة بمنصة Wear السابقة، مع تحسن يصل إلى 7 مرات في سرعة فتح التطبيقات، والتبديل بينها، ورسم الواجهات الرسومية على الشاشة.

وأشارت كوالكوم إلى أن الشريحة الجديدة تدعم أيضًا معالج رسومي قادر على تشغيل رسوميات حتى دقة 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية للرسوم المتحركة، إلى جانب دعم أحدث تقنيات الاتصال مثل البلوتوث 6 والواي فاي منخفض الاستهلاك، ما يفتح الباب أمام واجهات أكثر سلاسة وتجارب تفاعلية أغنى على الساعات الذكية.

 

سامسونج وجوجل وموتورولا 

وأكدت تقارير متوازية أن سامسونج أعلنت على هامش المؤتمر أن الجيل القادم من ساعة Galaxy Watch – ومن ضمنها Galaxy Watch Ultra 2 – سيعتمد على شريحة Snapdragon Wear Elite بدلًا من معالجات Exynos التي استخدمتها الشركة في الأجيال السابقة.

وأوضحت هذه التقارير أن جوجل وموتورولا وشركات أخرى تخطط كذلك لاستخدام الشريحة في ساعات تعمل بنظام Wear OS وأجهزة ملبوسة جديدة مثل دبابيس وبندانات ذكية بدون شاشة واضحة، ما يعكس توجهًا لاستخدام Elite كمنصة أساسية للجيل التالي من أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء.

 

منصة واحدة لنظارات وساعات 

وأشارت ZDNET إلى أن كوالكوم تروّج لمنصة Snapdragon Wear Elite باعتبارها نواة لـ«عصر الذكاء الشخصي»؛ إذ لا تُستخدم فقط في الساعات الذكية، بل في نظارات الواقع المعزز، والدبابيس والأكسسوارات القابلة للارتداء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم المساعدة للمستخدم طوال اليوم.

وأكدت الشركة أن الشريحة متوافقة مع أنظمة مثل أندرويد وWear OS وحتى توزيعات لينكس مخصصة، ما يسهّل على الشركات الناشئة تطوير أجهزة قابلة للارتداء جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون بناء البنية التحتية من الصفر، مع توقع ظهور أول منتجات تجارية بهذا المعالج خلال الأشهر المقبلة.

جالاكسي بيكسل ساعة بيكسل الذكاء الاصطناعي ‏MWC 2026‎ مؤتمر MWC 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء وقيادات الوزارة

وزير الكهرباء يشارك العاملين بالشركات والنقابة العامة للمرافق إفطارهم الجماعي

وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية

وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية للعاملين والنقابة العامة للمرافق

اشجار

كنوز خضراء مهددة بالانقراض.. أبرز الأشجار النادرة في المحميات الطبيعية بمصر

بالصور

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد