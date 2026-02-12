One UI 8.5 آخر تحديث لهذه القائمة من أجهزة سامسونج جالاكسي Galaxy

ستُطلق شركة سامسونج تحديث One UI 8.5 المبنية على نظام Android 16 QPR2 في وقت لاحق من هذا الشهر مع سلسلة هواتف Galaxy S26 وسيبدأ طرح هذا التحديث قريبًا لأجهزة Galaxy القديمة.

ميزات تحديث One UI 8.5

على الجانب الاخر من المتوقع لسوء الحظ، أن يكون هذا آخر تحديث رئيسي للعديد من أجهزة سامسونج، بما في ذلك أجهزة من جميع فئات سلسلة Galaxy إليك قائمة بأجهزة سامسونج جالاكسي التي ستتلقى تحديث One UI 8.5 كآخر تحديث غني بالميزات. هذا يعني أيضاً أنها لن تتلقى تحديث One UI 9 أو أي تحديثات مستقبلية أخرى. مع ذلك، لا يعني هذا نهاية دعمها، إذ ستستمر في تلقي التحديثات الأمنية لفترة، ولكن دون أحدث الميزات أو الترقيات.

تحديث One UI 8.5

لن يتم توفير أي تحديثات للميزات بعد One UI 8.5 لأجهزة سامسونج هذه

جالاكسي إس 22

جالاكسي إس 22+

جالاكسي إس 22 ألترا

جالاكسي إس 21 إف إي

جالاكسي زد فولد 4

جالاكسي زد فليب 4

جالاكسي A73 5G

جالاكسي A53

جالاكسي A33

جالاكسي M05

جالاكسي إف 14

جالاكسي F05

جالاكسي إكس كوفر 6 برو

جهاز جالاكسي تاب إس 8

جهاز Galaxy Tab S8+

جهاز Galaxy Tab S8 Ultra

جهاز Galaxy Tab A9

جهاز Galaxy Tab A9+

أجهزة جالاكسي ستتلقى تحديث One UI 8.5

للتوضيح، لم تُعلن سامسونج بعد عن أجهزة جالاكسي التي ستتلقى تحديث One UI 8.5. مع ذلك، من شبه المؤكد أن التحديث سيصل إلى جميع أجهزة جالاكسي التي تلقت تحديث One UI 8.0 أو تم إطلاقها به.

إذا كان جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة، فسيصبح قريبًا غير مؤهل لتلقي تحديثات واجهة المستخدم One UI المستقبلية، بما في ذلك One UI 9، المتوقع إصداره في النصف الثاني من عام 2026. ولضمان عدم تفويت أحدث الميزات والتحديثات، ستحتاج إلى الترقية إلى طراز أحدث.