هل هاتفك منها .. هذه قائمة أجهزة سامسونج المحرومة من تحديث One UI 8.5



من المتوقع أن تُطلق شركة سامسونج واجهة المستخدم One UI 8.5 مع سلسلة هواتف Galaxy S26 القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد كانت هذه الواجهة متاحةً لمستخدمي Galaxy S25 كإصدار تجريبي لفترة طويلة، والإصدار الرسمي بات وشيكًا. هناك عشرات من أجهزة Galaxy في انتظار تحديث One UI 8.5، لكن العديد من الأجهزة ستفوتها هذه الترقية المميزة التي تزخر بالعديد من الميزات المفيدة والتحسينات.

لقد قمنا بتجميع قائمة دقيقة بأجهزة سامسونج غير المؤهلة لتحديث One UI 8.5. وللحفاظ على القائمة مختصرة وذات صلة، اقتصرنا على أجهزة جالاكسي التي تلقت تحديث Android 15 (One UI 7).

أجهزة Galaxy لن تتلقى تحديث One UI 8.5

قائمة أجهزة Galaxy التي لن تتلقى تحديث One UI 8.5



سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 21

جالاكسي إس 21+

جالاكسي إس 21 ألترا

طراز جالاكسي إس الأقدم



سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد فولد 3

جالاكسي زد فليب 3

طراز جالاكسي زد الأقدم

واجهة المستخدم One UI 8.5





سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A23

جالاكسي A14

جالاكسي A05

جالاكسي A05s

طرازات Galaxy A الأقدم



سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي إم 14

جالاكسي M05

طرازات Galaxy M الأقدم

سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي إف 14



جالاكسي F05

طراز Galaxy F الأقدم

سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب أكتيف 4 برو

طرازات Galaxy Tab القديمة

سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 6 برو



طرازات Galaxy XCover القديمة



إذا كان جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة أعلاه، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث One UI 8.5. في هذه الحالة، قد ترغب في الترقية إلى طراز أحدث لضمان حصول جهازك على أحدث الميزات والتحديثات. اطلع على قائمة أجهزة سامسونج المؤهلة لسبعة تحديثات لنظام التشغيل أندرويد ، أو ستة تحديثات ، أو أربعة تحديثات، للعثور على التحديث المناسب الذي سيظل ملائمًا لسنوات قادمة.

هل يُعدّ نظام One UI 8.5 ترقية كبيرة لأجهزة سامسونج؟



أصدرت سامسونج بالفعل النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25، مما يُظهر أنها ترقية مفيدة وليست مجرد تحديث طفيف. ورغم أن كلا الإصدارين مبنيان على نظام Android 16، إلا أن One UI 8.5 يستخدم إصدار QPR2 الأحدث، مما يسمح لسامسونج بإضافة ميزات متقدمة على مستوى النظام.

تتميز لوحة الإعدادات السريعة في واجهة المستخدم One UI 8.5 بإمكانية تخصيصها بشكل كبير، مما يسمح للمستخدمين بتعديل تخطيط كل زر تبديل وشريط تمرير. تم تحديث أيقونات التطبيقات (تطبيقات سامسونج على الأقل) لتظهر بتأثير ثلاثي الأبعاد خفيف. كما تُظهر بعض تطبيقات سامسونج الأصلية تأثيرًا مشابهًا. أصبحت شاشة القفل الآن أكثر ذكاءً وتخصيصًا، حيث تقوم تلقائيًا بضبط الساعة والتاريخ بحيث لا تُغطيان خلفية الشاشة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشاشة القفل عرض صور مائية وتتميز بخطوط جديدة.

يُضيف نظام One UI 8.5 وضع تسجيل جزئي للشاشة، حيث يُسجّل منطقة مُحددة منها بدلاً من الشاشة بأكملها. كما يتضمن تطبيق الإعدادات خيارات جديدة، منها قفل التحقق من المصادقة الذي يُقفل الجهاز تلقائياً عند رصد أي سلوك مُريب، وميزة الحظر الذكي التي تحظر التطبيقات التي تُرسل عدداً كبيراً من إشعارات الإعلانات.

يُحسّن البرنامج الجديد أيضًا ميزة "مساعدة الصور" للسماح بإنشاء الصور بشكل متقطع دون الحاجة إلى حفظ كل عملية. يتضمن One UI 8.5 مجموعة من التحسينات الأخرى، مما يجعله حزمة متكاملة وليست مجرد ترقية طفيفة. لذا، يُعد One UI 8.5 ترقية كبيرة بالفعل، وسيبدأ طرحه لأجهزة Galaxy القديمة بعد أسابيع قليلة من إصداره الأولي على سلسلة Galaxy S26 في وقت لاحق من هذا الشهر.