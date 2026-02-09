قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها .. هذه قائمة أجهزة سامسونج المحرومة من تحديث One UI 8.5

واجهة المستخدم One UI 8.5
واجهة المستخدم One UI 8.5
لمياء الياسين


من المتوقع أن تُطلق شركة سامسونج واجهة المستخدم One UI 8.5 مع سلسلة هواتف Galaxy S26 القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد كانت هذه الواجهة متاحةً لمستخدمي Galaxy S25 كإصدار تجريبي لفترة طويلة، والإصدار الرسمي بات وشيكًا. هناك عشرات من أجهزة Galaxy في انتظار تحديث One UI 8.5، لكن العديد من الأجهزة ستفوتها هذه الترقية المميزة التي تزخر بالعديد من الميزات المفيدة والتحسينات.

لقد قمنا بتجميع قائمة دقيقة بأجهزة سامسونج غير المؤهلة لتحديث One UI 8.5. وللحفاظ على القائمة مختصرة وذات صلة، اقتصرنا على أجهزة جالاكسي التي تلقت تحديث Android 15 (One UI 7).

أجهزة Galaxy لن تتلقى تحديث One UI 8.5

قائمة أجهزة Galaxy التي لن تتلقى تحديث One UI 8.5
 

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 21
جالاكسي إس 21+
جالاكسي إس 21 ألترا
طراز جالاكسي إس الأقدم
 

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد فولد 3
جالاكسي زد فليب 3
طراز جالاكسي زد الأقدم

واجهة المستخدم One UI 8.5


 

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A23
جالاكسي A14
جالاكسي A05
جالاكسي A05s
طرازات Galaxy A الأقدم
 

سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي إم 14
جالاكسي M05
طرازات Galaxy M الأقدم
سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي إف 14
 

جالاكسي F05
طراز Galaxy F الأقدم
سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب أكتيف 4 برو
طرازات Galaxy Tab القديمة
سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 6 برو


طرازات Galaxy XCover القديمة


إذا كان جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة أعلاه، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث One UI 8.5. في هذه الحالة، قد ترغب في الترقية إلى طراز أحدث لضمان حصول جهازك على أحدث الميزات والتحديثات. اطلع على قائمة أجهزة سامسونج المؤهلة لسبعة تحديثات لنظام التشغيل أندرويد ، أو ستة تحديثات ، أو أربعة تحديثات، للعثور على التحديث المناسب الذي سيظل ملائمًا لسنوات قادمة.

هل يُعدّ نظام One UI 8.5 ترقية كبيرة لأجهزة سامسونج؟
 

أصدرت سامسونج بالفعل النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25، مما يُظهر أنها ترقية مفيدة وليست مجرد تحديث طفيف. ورغم أن كلا الإصدارين مبنيان على نظام Android 16، إلا أن One UI 8.5 يستخدم إصدار QPR2 الأحدث، مما يسمح لسامسونج بإضافة ميزات متقدمة على مستوى النظام.

تتميز لوحة الإعدادات السريعة في واجهة المستخدم One UI 8.5 بإمكانية تخصيصها بشكل كبير، مما يسمح للمستخدمين بتعديل تخطيط كل زر تبديل وشريط تمرير. تم تحديث أيقونات التطبيقات (تطبيقات سامسونج على الأقل) لتظهر بتأثير ثلاثي الأبعاد خفيف. كما تُظهر بعض تطبيقات سامسونج الأصلية تأثيرًا مشابهًا. أصبحت شاشة القفل الآن أكثر ذكاءً وتخصيصًا، حيث تقوم تلقائيًا بضبط الساعة والتاريخ بحيث لا تُغطيان خلفية الشاشة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشاشة القفل عرض صور مائية وتتميز بخطوط جديدة.

يُضيف نظام One UI 8.5 وضع تسجيل جزئي للشاشة، حيث يُسجّل منطقة مُحددة منها بدلاً من الشاشة بأكملها. كما يتضمن تطبيق الإعدادات خيارات جديدة، منها قفل التحقق من المصادقة الذي يُقفل الجهاز تلقائياً عند رصد أي سلوك مُريب، وميزة الحظر الذكي التي تحظر التطبيقات التي تُرسل عدداً كبيراً من إشعارات الإعلانات.

يُحسّن البرنامج الجديد أيضًا ميزة "مساعدة الصور" للسماح بإنشاء الصور بشكل متقطع دون الحاجة إلى حفظ كل عملية. يتضمن One UI 8.5 مجموعة من التحسينات الأخرى، مما يجعله حزمة متكاملة وليست مجرد ترقية طفيفة. لذا، يُعد One UI 8.5 ترقية كبيرة بالفعل، وسيبدأ طرحه لأجهزة Galaxy القديمة بعد أسابيع قليلة من إصداره الأولي على سلسلة Galaxy S26 في وقت لاحق من هذا الشهر.

شركة سامسونج واجهة المستخدم One UI 85 هواتف Galaxy S26 الإصدار الرسمي تحديث One UI 85 أجهزة جالاكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الامتياز التجاري وريادة الأعمال

أحمد فتحي

ندمت على رحيلي .. تفاصيل انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

رونالدو

مانشستر يونايتد يرفض عودة كريستيانو رونالدو

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد