سامسونج تستعد لـ Unpacked 2026 .. توقعات قوية لجالكسي S26 ألترا

كشفت منصة ZDNet أن سامسونج تستعد لعقد مؤتمر Galaxy Unpacked 2026 يوم 25 فبراير الجاري، في حدث يتوقع أن تكشف خلاله عن سلسلة Galaxy S26 الجديدة إلى جانب سماعات Galaxy Buds 4 Pro وربما نظارة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أوضحت المنصة أن المؤتمر يأتي بعد عام من إطلاق سلسلة Galaxy S25، مع تركيز هذا الجيل على تحسينات في الكاميرا والشاشة و الذكاء الاصطناعي وتجربة الخصوصية، إلى جانب توسيع منظومة الأجهزة القابلة للارتداء والملحقات.

جالكسي S26 وأشقاؤه

أشارت ZDNet إلى أن سامسونج ستقدم خلال المؤتمر ثلاثة هواتف رئيسية ضمن السلسلة: Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، مع تركيز خاص على النسخة الألترا كأقوى هاتف في التشكيلة.

أوضحت المنصة أن التسريبات المتداولة حتى الآن تشير إلى أن النسخ الأساسية قد تحصل على ترقية واضحة في الكاميرا العريضة (Ultra‑wide)، بالانتقال من مستشعر 12 ميجابيكسل إلى مستشعر جديد بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب شاشة أكبر قليلًا بحجم 6.3 بوصة وبطارية تصل إلى 4300 مللي أمبير تقريبًا، مع خيارات ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت.

أكد التقرير أن Galaxy S26 Ultra سيحافظ على موقعه كالهاتف الأعلى في السلسلة مع شاشة من نوع AMOLED بدقة عالية، ومعدل تحديث متكيف، وشائعات عن دعم ألوان 10‑bit لتحسين عرض المحتوى، إلى جانب معالج من الجيل الأحدث وتحسينات في خواص التصوير الليلي والتقريب البصري، مع استمرار دمج قلم S Pen داخل جسم الهاتف.

أوضحت ZDNet أن سامسونج ستستعرض كذلك تحسينات على واجهة One UI 8 المبنية على أندرويد، مع مزايا ذكاء اصطناعي مدمجة في الكاميرا وتلخيص النصوص والترجمة الفورية على مستوى النظام.

Galaxy Buds 4 Pro

أكدت ZDNet، استنادًا إلى تسريبات نقلتها مواقع مثل SamMobile وAndroid Authority، أن سامسونج تعمل على جيل جديد من سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة باسم Galaxy Buds 4 Pro، ومن المتوقع أن تظهر رسميًا إلى جانب سلسلة Galaxy S26 في مؤتمر Unpacked.

أوضحت المنصة أن الصور المسربة تشير إلى تصميم محدث يعتمد على ساق مسطحة (Flat stem) بدل التصميم البيضاوي التقليدي، مع شبكة جانبية جديدة للميكروفونات قد تساعد في تحسين جودة عزل الضوضاء والالتقاط الصوتي أثناء المكالمات.

أشارت التسريبات كذلك إلى أن Buds 4 Pro قد تحصل على تحسينات في جودة الصوت وعمر البطارية، لكن التفاصيل الدقيقة حول الشريحة الصوتية ومزايا الذكاء الاصطناعي في السماعة لم تُكشف بعد، مع ترجيح أن تستعرض سامسونج خلال الحدث تكاملًا أعمق بين السماعات وهواتف Galaxy S26، خاصة في ميزات مثل تبديل الاتصال التلقائي بين الأجهزة وخصائص الصوت المكاني.

احتمال ظهور نظارة ذكية

أوضحت ZDNet أن جزءًا من الترقب المحيط بمؤتمر Unpacked 2026 يرتبط باحتمال تقديم سامسونج لمحة أولى عن نظارة ذكية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف منافسة نظارة Ray‑Ban Meta وغيرها من التجارب في هذا المجال.

أشارت المنصة إلى أن التقارير تفيد بأن سامسونج تتعاون في هذا المشروع مع شركات متخصصة في تصميم النظارات مثل Gentle Monster وWarby Parker، وأن الشركة قد تكتفي في الحدث بعرض تشويقي أو استعراض مبكر للتقنية دون إطلاق المنتج تجاريًا بشكل كامل.

تركيز على واجهة One UI 8

أكد تقرير ZDNet أن سامسونج ستستغل منصة Unpacked أيضًا لاستعراض مزايا One UI 8 على هواتف Galaxy S26، مع إبراز كيف يمكن لخصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة تحسين تجربة الاستخدام اليومية.

أوضحت المنصة أن التوقعات تشمل أدوات لتحسين إنتاجية المستخدم مثل تلخيص صفحات الويب والمستندات، ومساعدات سياقية داخل التطبيقات، وخواص جديدة لحماية الخصوصية مثل "شاشة الخصوصية" التي تقلل إمكانية قراءة محتوى الشاشة من زوايا جانبية في الأماكن العامة، إلى جانب تكامل أفضل بين الهواتف والساعات الذكية والأجهزة اللوحية ضمن منظومة Galaxy الكاملة.