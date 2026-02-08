قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لـ Unpacked 2026 .. توقعات قوية لجالكسي S26 ألترا

جالكسي S26 ألترا
جالكسي S26 ألترا
احمد الشريف

كشفت منصة ZDNet أن سامسونج تستعد لعقد مؤتمر Galaxy Unpacked 2026 يوم 25 فبراير الجاري، في حدث يتوقع أن تكشف خلاله عن سلسلة Galaxy S26 الجديدة إلى جانب سماعات Galaxy Buds 4 Pro وربما نظارة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

أوضحت المنصة أن المؤتمر يأتي بعد عام من إطلاق سلسلة Galaxy S25، مع تركيز هذا الجيل على تحسينات في الكاميرا والشاشة و الذكاء الاصطناعي وتجربة الخصوصية، إلى جانب توسيع منظومة الأجهزة القابلة للارتداء والملحقات.

جالكسي S26 وأشقاؤه

أشارت ZDNet إلى أن سامسونج ستقدم خلال المؤتمر ثلاثة هواتف رئيسية ضمن السلسلة: Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، مع تركيز خاص على النسخة الألترا كأقوى هاتف في التشكيلة. 

أوضحت المنصة أن التسريبات المتداولة حتى الآن تشير إلى أن النسخ الأساسية قد تحصل على ترقية واضحة في الكاميرا العريضة (Ultra‑wide)، بالانتقال من مستشعر 12 ميجابيكسل إلى مستشعر جديد بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب شاشة أكبر قليلًا بحجم 6.3 بوصة وبطارية تصل إلى 4300 مللي أمبير تقريبًا، مع خيارات ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت.

أكد التقرير أن Galaxy S26 Ultra سيحافظ على موقعه كالهاتف الأعلى في السلسلة مع شاشة من نوع AMOLED بدقة عالية، ومعدل تحديث متكيف، وشائعات عن دعم ألوان 10‑bit لتحسين عرض المحتوى، إلى جانب معالج من الجيل الأحدث وتحسينات في خواص التصوير الليلي والتقريب البصري، مع استمرار دمج قلم S Pen داخل جسم الهاتف. 

أوضحت ZDNet أن سامسونج ستستعرض كذلك تحسينات على واجهة One UI 8 المبنية على أندرويد، مع مزايا ذكاء اصطناعي مدمجة في الكاميرا وتلخيص النصوص والترجمة الفورية على مستوى النظام. 

Galaxy Buds 4 Pro

أكدت ZDNet، استنادًا إلى تسريبات نقلتها مواقع مثل SamMobile وAndroid Authority، أن سامسونج تعمل على جيل جديد من سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة باسم Galaxy Buds 4 Pro، ومن المتوقع أن تظهر رسميًا إلى جانب سلسلة Galaxy S26 في مؤتمر Unpacked.

 أوضحت المنصة أن الصور المسربة تشير إلى تصميم محدث يعتمد على ساق مسطحة (Flat stem) بدل التصميم البيضاوي التقليدي، مع شبكة جانبية جديدة للميكروفونات قد تساعد في تحسين جودة عزل الضوضاء والالتقاط الصوتي أثناء المكالمات.

أشارت التسريبات كذلك إلى أن Buds 4 Pro قد تحصل على تحسينات في جودة الصوت وعمر البطارية، لكن التفاصيل الدقيقة حول الشريحة الصوتية ومزايا الذكاء الاصطناعي في السماعة لم تُكشف بعد، مع ترجيح أن تستعرض سامسونج خلال الحدث تكاملًا أعمق بين السماعات وهواتف Galaxy S26، خاصة في ميزات مثل تبديل الاتصال التلقائي بين الأجهزة وخصائص الصوت المكاني.

احتمال ظهور نظارة ذكية

أوضحت ZDNet أن جزءًا من الترقب المحيط بمؤتمر Unpacked 2026 يرتبط باحتمال تقديم سامسونج لمحة أولى عن نظارة ذكية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف منافسة نظارة Ray‑Ban Meta وغيرها من التجارب في هذا المجال. 

أشارت المنصة إلى أن التقارير تفيد بأن سامسونج تتعاون في هذا المشروع مع شركات متخصصة في تصميم النظارات مثل Gentle Monster وWarby Parker، وأن الشركة قد تكتفي في الحدث بعرض تشويقي أو استعراض مبكر للتقنية دون إطلاق المنتج تجاريًا بشكل كامل.

تركيز على واجهة One UI 8 

أكد تقرير ZDNet أن سامسونج ستستغل منصة Unpacked أيضًا لاستعراض مزايا One UI 8 على هواتف Galaxy S26، مع إبراز كيف يمكن لخصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة تحسين تجربة الاستخدام اليومية. 

أوضحت المنصة أن التوقعات تشمل أدوات لتحسين إنتاجية المستخدم مثل تلخيص صفحات الويب والمستندات، ومساعدات سياقية داخل التطبيقات، وخواص جديدة لحماية الخصوصية مثل "شاشة الخصوصية" التي تقلل إمكانية قراءة محتوى الشاشة من زوايا جانبية في الأماكن العامة، إلى جانب تكامل أفضل بين الهواتف والساعات الذكية والأجهزة اللوحية ضمن منظومة Galaxy الكاملة.

سامسونج Galaxy سماعات Galaxy Galaxy Buds 4 Pro Galaxy S25 الذكاء الاصطناعي Ultra‑wide

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: مصر من أكبر منتجي التمور عالميًا وتحقق طفرة في التصدير

أميرة صابر

أميرة صابر: مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة يحل أزمة نقص الأنسجة في مصر

إبستين

ما سر توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين الآن؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد