شائعات Galaxy S26: مزايا قد تدفع بعض مستخدمي آيفون للانتقال لسامسونج

يتناول الكاتب في Mashable رأيًا تقنيًا يوضح فيه أنه مستخدم آيفون مستعد للانتقال إلى أندرويد إذا توافرت الحوافز المناسبة في Galaxy S26، خصوصًا مع اقتراب الإعلان الرسمي عن السلسلة المتوقعة في أواخر فبراير مع واجهة One UI 8.5.

ويستند المقال إلى موجة التسريبات المتزايدة حول Galaxy S26 ليعرض سبع مزايا شائعة في الشائعات يراها كافية نظريًا لإقناعه بترك iPhone لصالح هاتف سامسونج القادم.​

شاشة خصوصية مدمجة Privacy Display

أبرز ما يلفت الكاتب هو ميزة Privacy Display، التي تُظهرها تسريبات ومقاطع قديمة من الحساب المعروف Ice Universe، حيث تعمل الشاشة على إخفاء محتوى الهاتف عن أعين من يجلسون بجانب المستخدم في الأماكن العامة مثل المترو، من خلال تضييق زوايا الرؤية أو تعتيم الجوانب.

يشير المقال إلى أن هذه الوظيفة عادة تتطلب لصق طبقة حماية خصوصية منفصلة، بينما تحاول سامسونج دمج تأثير مشابه مباشرة في الشاشة، ما يمنح Galaxy S26 نقطة تفوق مبكرة في مجال الخصوصية البصرية مقارنة بآيفون.​

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

يتوقع أن تعتمد هواتف Galaxy S26 الموجهة للسوق الأميركية على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يعد بتحسينات واضحة في عمر البطارية، وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، والأداء الرسومي، والأداء العام.

ينقل الكاتب عن اختبارات مبكرة أن الشريحة الجديدة قد تبرر وصف كوالكوم لها بأنها “أسرع نظام على شريحة للهواتف في العالم”، في وقت ما تزال فيه آبل متقدمة في مجال حواسيب Mac عبر شرائح M‑series.​

اشتراك Gemini AI مجاني عند الإطلاق

يشير المقال إلى أن سامسونج قد تكرر ما فعلته مع Galaxy Z Fold 7، الذي طُرح بعرض يشمل ستة أشهر مجانية من خدمة Google AI One Pro (بقيمة 19.99 دولارًا شهريًا)، تمنح المستخدم وصولًا موسّعًا إلى أدوات Gemini وسعة تخزين سحابية إضافية.

يتوقع الكاتب أن تقدم سامسونج عرضًا مشابهًا أو أفضل مع Galaxy S26، خاصة مع الحديث عن إلغاء عرض مضاعفة السعة التخزينية عند الإطلاق بسبب أزمة الذاكرة العالمية، ما يجعل الاشتراك في الذكاء الاصطناعي حافزًا بديلًا يمكن أن يجذب المستخدمين.​

ميزة Scam Detection الذكية

يتطرق المقال إلى إمكانية جلب سامسونج لميزة Scam Detection من جوجل – المتوفرة حاليًا حصريًا على هواتف Pixel – إلى سلسلة Galaxy S26، بناءً على تحليل لتطبيق Google Phone نشره موقع Android Authority.

تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي للتنبيه أثناء المكالمة عندما ترصد أنماطًا ترتبط بمحاولات الاحتيال (مثل طلبات تحويل الأموال أو مشاركة بيانات حساسة)، بدل الاكتفاء بعرض تحذيرات حول أرقام مشبوهة كما يفعل iPhone حاليًا.​

زجاج Gorilla Glass جديد قد يستغني عن الحماية الإضافية

بحسب تسريبات أخرى من Ice Universe، يُقال إن سلسلة Galaxy S26 ستستخدم جيلًا جديدًا من Gorilla Glass متينًا بما يكفي لجعل ملصقات حماية الشاشة “غير ضرورية” في معظم الحالات. يصف الكاتب جاذبية هذه الميزة بأنها واضحة؛ إذ تعِد شاشة أكثر مقاومة للخدوش والصدمات من دون الحاجة إلى طبقة إضافية قد تؤثر على المظهر واللمس.​

تحسينات في الكاميرا ومعالجة الصور

لا يتوقع المقال قفزة كبيرة في عتاد الكاميرا نفسه مع Galaxy S26، لكنه يشير إلى شائعات حول:​

فتحة أوسع للكاميرا الرئيسية لتحسين أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة.

مستشعر جديد لعدسة التقريب 3x.

اعتماد أكبر على إمكانات معالجة الصور في Snapdragon 8 Elite Gen 5 لتحسين النتائج النهائية.

يرى الكاتب أن الـ iPhone 17 Pro Max وGalaxy S25 Ultra متقاربان للغاية في التصوير حاليًا، مع استمرار تفوق آيفون في سهولة تصوير فيديو 4K HDR وجودة الكاميرا الأمامية، وهي عوامل أساسية بالنسبة له بوصفه صحفيًا تقنيًا. لكنه يلمّح إلى أن تفوقًا واضحًا في جودة الصور والفيديو على S26 قد يكون من العوامل الحاسمة لقرار الانتقال.​

واجهة One UI 8.5 بطابع “Liquid Glass” قريب من iOS

يتناول المقال أيضًا جانب التصميم البرمجي؛ إذ يتوقع أن تجلب One UI 8.5 عناصر تصميم شفافة وأسطحًا زجاجية شبيهة بما تقدمه آبل في iOS 26 تحت اسم Liquid Glass.

يرى الكاتب أن تقارب الهوية البصرية بين أندرويد وiOS في الواجهات يعزز سهولة الانتقال بين النظامين، حتى لو كان يفضّل شخصيًا أن تسلك سامسونج طريقًا أكثر جرأة في تصميم أجهزتها وواجهتها.​

Galaxy Z TriFold: العامل الحاسم المحتمل

في ختام المقال، يشير الكاتب إلى أن ما يمكن أن يجعله يغيّر نظامه بالكامل بالفعل ربما لا يكون Galaxy S26 وحده، بل الهاتف القابل للطي ثلاثيًا Galaxy Z TriFold، الذي جربه في معرض CES 2026 وكتب عنه أنه لا يزال يفكر فيه منذ ذلك الحين.

ويرى أن طرح هذا الجهاز رسميًا في الولايات المتحدة إلى جانب Galaxy S26 – مع المزايا المذكورة من خصوصية الشاشة والذكاء الاصطناعي والزجاج المتين – قد يشكّل منظومة كافية لإقناع بعض مستخدمي آيفون، مثله، بالانتقال إلى عالم سامسونج وأندرويد.