قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار
أعمال قبل الفجر في شعبان.. 10 عبادات تدخلك الجنة دون عذاب
إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية
الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري
سلوت يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي
أستاذ مياه: فاقد البخر أخطر من التخزين في السد الإثيوبي
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام وادي دجلة فى الدوري والقناة الناقلة
بث القتـ.ل على الإنترنت.. محاكمة المتهمين بقضية فتى الدارك ويب اليوم
غرامات تصاعدية.. مجلس النواب يناقش قانون مواجهة سرقة الكهرباء الإثنين
سعر الدولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات حاسمة تكشف جدول إطلاق Galaxy S26 وطلبها المسبق بالتفاصيل

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

تتصدر تسريبات جديدة في حديث التقنيين تؤكد مواعيد إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S26 وفتح الطلب المسبق، مشيرة إلى تحول تاريخي في استراتيجية سامسونج نحو إطلاق مبكر هذا العام، يأتي ذلك وسط منافسة حادة مع iPhone 18 وXiaomi 16.

مصادر التسريبات ومصداقيتها

نشر المحلل الشهير Ice Universe، التسريبات، على منصة X، يوم 23 يناير 2026، مستندًا إلى وثائق داخلية من مصانع سامسونج بفيتنام والهند. 

وأكد Evan Blass، هذه المعلومات عبر حسابه، بينما نشرت SamMobile صورًا لجدول الإنتاج. 

وتتطابق التفاصيل مع تقارير SMM Panel من أسابيع سابقة، مما يرفع مصداقيتها إلى 95% حسب تاريخ التسريبات السابقة.

موعد الحدث الرئيسي Unpacked

يُقام حدث Galaxy Unpacked في باريس، فرنسا، يوم الإثنين 3 مارس 2026 الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش (9 مساءً بتوقيت الرياض)، سيكشف عن ثلاثة نماذج: Galaxy S26 (6.2 إنش)، S26+ (6.7 إنش)، وS26 Ultra (6.9 إنش مع قلم S Pen). 

ومن المقرر أن يُبث الحدث مباشرة على يوتيوب وسامسونج.كوم، مع حضور 5000 ضيف في قصر الكونجرس.

جدول الطلب المسبق بالتواريخ الدقيقة

يفتح الطلب المسبق فور انتهاء الحدث في 3 مارس عبر “موقع سامسونج الرسمي، أمازون، بيست باي”، ومتاجر مثل “جرير وإكسترا” في الشرق الأوسط، ويستمر حتى 10 مارس، مع شحن مبكر للمشترين في 8 مارس (النسخة العالمية) و11 مارس (الإقليمية). 

ويُقدّم العرض تخفيضًا 200 دولار على ساعة Galaxy Watch 8، أو Galaxy Buds4 Pro مجانًا، أو تخزين إضافي 512 جيجابايت.

الأسعار المتوقعة والتوافر الإقليمي

يبدأ سعر Galaxy S26 من 799 دولار (2999 ريالا سعوديا)، S26+ من 999 دولارا (3749 ريالا)، وS26 Ultra من 1299 دولارا (4871 ريالا). 

وفي الشرق الأوسط، يتوفر الشحن في السعودية والإمارات من 11 مارس، ومصر والأردن من 15 مارس، مع دعم 5G المحلي.

ومن المقرر إنتاج 40 مليون وحدة في الربع الأول، حسب تقديرات Counterpoint Research.

المواصفات المتوقعة من التسريبات

تعتمد السلسلة على معالج Snapdragon 8 Gen 4 عالميًا (Exynos في كوريا فقط)، مع ذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت UFS 5.0 في Ultra. 

تشمل شاشات Dynamic AMOLED 2X بـ120 هرتز، بطاريات 4000/4700/5000 مللي أمبير مع شحن 65 واط، وكاميرات Ultra بـ200 ميجابيكسل رئيسية. تدعم One UI 8 على أندرويد 16 مع AI محسن للصور والترجمة الفورية.

السياق الاستراتيجي والمنافسة

يُعد الإطلاق في مارس استجابة لضغط منافسين مثل Vivo X300 وOppo Find X8، مع تركيز سامسونج على تقليل التأخير عن iPhone. 

حققت S25 مبيعات 35 مليون وحدة في الربع الأول 2025، وتتوقع S26 زيادة 15% بفضل الإطلاق المبكر. في الشرق الأوسط، تشكل المنطقة 12% من المبيعات العالمية لسامسونج.

ردود الفعل الأولية من الصناعة

أشاد محللون مثل Ross Young بتوقيت الإطلاق، بينما حذّر آخرون من ضغط الإنتاج.

وأكدت سامسونج عدم التعليق رسميًا، لكن دعوة VIPs للحدث تُشير إلى الاستعداد الكامل.

Galaxy S26 iPhone 18 SamMobile

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد