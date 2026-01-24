تسريبات حاسمة تكشف جدول إطلاق Galaxy S26 وطلبها المسبق بالتفاصيل

تتصدر تسريبات جديدة في حديث التقنيين تؤكد مواعيد إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S26 وفتح الطلب المسبق، مشيرة إلى تحول تاريخي في استراتيجية سامسونج نحو إطلاق مبكر هذا العام، يأتي ذلك وسط منافسة حادة مع iPhone 18 وXiaomi 16.

مصادر التسريبات ومصداقيتها

نشر المحلل الشهير Ice Universe، التسريبات، على منصة X، يوم 23 يناير 2026، مستندًا إلى وثائق داخلية من مصانع سامسونج بفيتنام والهند.

وأكد Evan Blass، هذه المعلومات عبر حسابه، بينما نشرت SamMobile صورًا لجدول الإنتاج.

وتتطابق التفاصيل مع تقارير SMM Panel من أسابيع سابقة، مما يرفع مصداقيتها إلى 95% حسب تاريخ التسريبات السابقة.

موعد الحدث الرئيسي Unpacked

يُقام حدث Galaxy Unpacked في باريس، فرنسا، يوم الإثنين 3 مارس 2026 الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش (9 مساءً بتوقيت الرياض)، سيكشف عن ثلاثة نماذج: Galaxy S26 (6.2 إنش)، S26+ (6.7 إنش)، وS26 Ultra (6.9 إنش مع قلم S Pen).

ومن المقرر أن يُبث الحدث مباشرة على يوتيوب وسامسونج.كوم، مع حضور 5000 ضيف في قصر الكونجرس.

جدول الطلب المسبق بالتواريخ الدقيقة

يفتح الطلب المسبق فور انتهاء الحدث في 3 مارس عبر “موقع سامسونج الرسمي، أمازون، بيست باي”، ومتاجر مثل “جرير وإكسترا” في الشرق الأوسط، ويستمر حتى 10 مارس، مع شحن مبكر للمشترين في 8 مارس (النسخة العالمية) و11 مارس (الإقليمية).

ويُقدّم العرض تخفيضًا 200 دولار على ساعة Galaxy Watch 8، أو Galaxy Buds4 Pro مجانًا، أو تخزين إضافي 512 جيجابايت.

الأسعار المتوقعة والتوافر الإقليمي

يبدأ سعر Galaxy S26 من 799 دولار (2999 ريالا سعوديا)، S26+ من 999 دولارا (3749 ريالا)، وS26 Ultra من 1299 دولارا (4871 ريالا).

وفي الشرق الأوسط، يتوفر الشحن في السعودية والإمارات من 11 مارس، ومصر والأردن من 15 مارس، مع دعم 5G المحلي.

ومن المقرر إنتاج 40 مليون وحدة في الربع الأول، حسب تقديرات Counterpoint Research.

المواصفات المتوقعة من التسريبات

تعتمد السلسلة على معالج Snapdragon 8 Gen 4 عالميًا (Exynos في كوريا فقط)، مع ذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت UFS 5.0 في Ultra.

تشمل شاشات Dynamic AMOLED 2X بـ120 هرتز، بطاريات 4000/4700/5000 مللي أمبير مع شحن 65 واط، وكاميرات Ultra بـ200 ميجابيكسل رئيسية. تدعم One UI 8 على أندرويد 16 مع AI محسن للصور والترجمة الفورية.

السياق الاستراتيجي والمنافسة

يُعد الإطلاق في مارس استجابة لضغط منافسين مثل Vivo X300 وOppo Find X8، مع تركيز سامسونج على تقليل التأخير عن iPhone.

حققت S25 مبيعات 35 مليون وحدة في الربع الأول 2025، وتتوقع S26 زيادة 15% بفضل الإطلاق المبكر. في الشرق الأوسط، تشكل المنطقة 12% من المبيعات العالمية لسامسونج.

ردود الفعل الأولية من الصناعة

أشاد محللون مثل Ross Young بتوقيت الإطلاق، بينما حذّر آخرون من ضغط الإنتاج.

وأكدت سامسونج عدم التعليق رسميًا، لكن دعوة VIPs للحدث تُشير إلى الاستعداد الكامل.