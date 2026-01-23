موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 والحجز المسبق وبدء البيع

تتزايد التسريبات حول الجيل الجديد من هواتف سامسونج الرائدة، إذ تشير معلومات متداولة إلى أن سلسلة Galaxy S26 قد ترى النور في شهر فبراير المقبل، بدلا من الموعد المعتاد.

ووفقا لأحدث التسريبات، تستعد الشركة الكورية الجنوبية سامسونج للكشف عن هواتفها الجديدة في الأسبوع الأخير من فبراير، على أن تبدأ الطلبات المسبقة بعد الإطلاق مباشرة، بينما تنطلق المبيعات في الأسبوع الثاني من مارس.

تسريب يكشف لحظة ظهور Galaxy S26

وبحسب ما نشره المسرب الشهير Ice Universe عبر منصة إكس، من المقرر أن يعقد حدث Samsung Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير، حيث يتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، المعروفة باسم Galaxy S26.

وأوضح المسرب أن باب الحجز المسبق قد يفتح لهواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra في الفترة ما بين 26 فبراير و4 مارس، فيما يرجح أن تمتد مرحلة ما قبل البيع من 5 إلى 10 مارس.

وأشار إلى أن الهواتف ستتوفر في الأسواق بدءا من 11 مارس، على أن يكون هذا الجدول الزمني خاصا بالسوق الكورية الجنوبية، مع احتمالية اختلاف مواعيد الحجز المسبق قليلا في بعض الأسواق العالمية الأخرى.

وتتوافق هذه المعلومات مع تسريب سابق للمسرب إيفان بلاس، الذي أكد أن الشائعات حول إطلاق سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير صحيحة بنسبة 100%، وهو ما دعمته أيضا تقارير تعود إلى نوفمبر 2025.

وفي حال صحة هذه التسريبات، فإن سامسونج تكون قد عدلت جدول إطلاقها المعتاد، إذ دأبت في السنوات السابقة على إطلاق هواتف Galaxy S في مارس، تليها الهواتف القابلة للطي في يوليو.

وتشير تقارير إلى أن هذا التغيير جاء نتيجة إعادة تنظيم تشكيلة المنتجات داخل الشركة، ما دفعها لتقديم موعد الإطلاق هذا العام.