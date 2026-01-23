قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 والحجز المسبق وبدء البيع

سلسلة Galaxy S25
سلسلة Galaxy S25
شيماء عبد المنعم

تتزايد التسريبات حول الجيل الجديد من هواتف سامسونج الرائدة، إذ تشير معلومات متداولة إلى أن سلسلة Galaxy S26 قد ترى النور في شهر فبراير المقبل، بدلا من الموعد المعتاد. 

ووفقا لأحدث التسريبات، تستعد الشركة الكورية الجنوبية سامسونج للكشف عن هواتفها الجديدة في الأسبوع الأخير من فبراير، على أن تبدأ الطلبات المسبقة بعد الإطلاق مباشرة، بينما تنطلق المبيعات في الأسبوع الثاني من مارس.

تسريب يكشف لحظة ظهور Galaxy S26

وبحسب ما نشره المسرب الشهير Ice Universe عبر منصة إكس، من المقرر أن يعقد حدث Samsung Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير، حيث يتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، المعروفة باسم Galaxy S26.

تسريب يكشف لحظة ظهور Galaxy S26

وأوضح المسرب أن باب الحجز المسبق قد يفتح لهواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra في الفترة ما بين 26 فبراير و4 مارس، فيما يرجح أن تمتد مرحلة ما قبل البيع من 5 إلى 10 مارس.

وأشار إلى أن الهواتف ستتوفر في الأسواق بدءا من 11 مارس، على أن يكون هذا الجدول الزمني خاصا بالسوق الكورية الجنوبية، مع احتمالية اختلاف مواعيد الحجز المسبق قليلا في بعض الأسواق العالمية الأخرى.

وتتوافق هذه المعلومات مع تسريب سابق للمسرب إيفان بلاس، الذي أكد أن الشائعات حول إطلاق سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير صحيحة بنسبة 100%، وهو ما دعمته أيضا تقارير تعود إلى نوفمبر 2025.

وفي حال صحة هذه التسريبات، فإن سامسونج تكون قد عدلت جدول إطلاقها المعتاد، إذ دأبت في السنوات السابقة على إطلاق هواتف Galaxy S في مارس، تليها الهواتف القابلة للطي في يوليو. 

وتشير تقارير إلى أن هذا التغيير جاء نتيجة إعادة تنظيم تشكيلة المنتجات داخل الشركة، ما دفعها لتقديم موعد الإطلاق هذا العام.

موعد إطلاق Galaxy S26 هواتف سامسونج Samsung Galaxy Unpacked تاريخ الإعلان عن Galaxy S26 موعد حدث سامسونج القادم ظهور Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد