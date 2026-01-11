مساعد سامسونج Bixby يعود إلى الواجهة بتحديث غير متوقع

كشفت صور مسربة من واجهة One UI 8.5 عن ملامح ترقية كبيرة يجري العمل عليها لمساعد سامسونج الرقمي Bixby، تشير إلى دمج قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا تعتمد على تقنيات Perplexity.

وتظهر الصور توجه سامسونج نحو إعادة تقديم المساعد بصيغة أكثر تفاعلية ودقة، في خطوة قد تعزز حضوره ضمن سباق المساعدين الأذكياء في الهواتف الذكية.

ومؤخرا، كشفت صور مسربة عن نظرة أوضح على الترقية المرتقبة، التي يتوقع أن تشكل نقلة نوعية في أداء المساعد الرقمي مع التحديث القادم من واجهة سامسونج.

وبحسب لقطات شاشة شاركها أحد المطورين على منصة “ريديت”، سيحصل Bixby على دمج نماذج لغوية كبيرة LLM، ما يتيح له تقديم إجابات أكثر ثراء ودقة.

وتشير المعلومات إلى أن المساعد يعتمد على Perplexity لجلب البيانات من الويب، مع إمكانية الاطلاع على مصادر المعلومات أو متابعة القراءة عبر روابط خارجية.

وتفتح المصادر الخارجية داخل نافذة عائمة صغيرة، ما يسمح بمواصلة المحادثة دون مغادرة التطبيق الحالي، كما سيتمكن المستخدمون من تقييم الردود أو نسخ النصوص بسهولة أثناء التفاعل مع المساعد.

Bixby

ولا تقتصر التحديثات على Perplexity فقط، إذ تشير التسريبات إلى خطط لدمج خدمات خارجية أخرى، من بينها The Weather Channel وHERE Maps وSkyScanner وUber، ما يعزز قدرة Bixby على إدارة مهام السفر، والتنقل، والتخطيط اليومي بشكل أكثر سلاسة.

Bixby أكثر ذكاء

وتظهر الصور المسربة أن Bixby سيحتفظ أيضا بقدرته على تنفيذ أوامر على مستوى الجهاز، مثل تشغيل البلوتوث، وتفعيل الوضع الداكن، وتشغيل المصباح، في إطار توجه سامسونج لجعل المساعد ليس فقط أكثر ذكاء، بل أكثر موثوقية في الاستخدام اليومي.

كما كشفت التسريبات عن ميزة جديدة تحمل اسم Bixby Live، تشبه أوضاع المحادثة الفورية التي تقدمها شركات منافسة. ويتيح هذا الوضع إجراء محادثات مستمرة مع المساعد، مع أنماط متعددة قابلة للاختيار، مثل “المقابلة” أو "راوي القصص" أو "المرشد السياحي".

ويدعم الوضع الجديد مشاركة الكاميرا أو الشاشة لتوفير سياق بصري، يستخدم في حل المشكلات أو الترجمة أو تقديم المساعدة العامة، ما يعكس طموح سامسونج لتحويل Bixby إلى مساعد ذكي متكامل يتجاوز الأوامر الصوتية التقليدية.