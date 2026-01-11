قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
إيران تشتعل وتهديدات عسكرية لأمريكا وإسرائيل.. المتظاهرون يحرقون مساجد ومصاحف والنظام يرد بالاعتقالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مساعد سامسونج Bixby يعود إلى الواجهة بتحديث غير متوقع

Bixby
Bixby
شيماء عبد المنعم

كشفت صور مسربة من واجهة One UI 8.5 عن ملامح ترقية كبيرة يجري العمل عليها لمساعد سامسونج الرقمي Bixby، تشير إلى دمج قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا تعتمد على تقنيات Perplexity. 

وتظهر الصور توجه سامسونج نحو إعادة تقديم المساعد بصيغة أكثر تفاعلية ودقة، في خطوة قد تعزز حضوره ضمن سباق المساعدين الأذكياء في الهواتف الذكية.

ومؤخرا، كشفت صور مسربة عن نظرة أوضح على الترقية المرتقبة، التي يتوقع أن تشكل نقلة نوعية في أداء المساعد الرقمي مع التحديث القادم من واجهة سامسونج.

وبحسب لقطات شاشة شاركها أحد المطورين على منصة “ريديت”، سيحصل Bixby على دمج نماذج لغوية كبيرة LLM، ما يتيح له تقديم إجابات أكثر ثراء ودقة. 

وتشير المعلومات إلى أن المساعد يعتمد على Perplexity لجلب البيانات من الويب، مع إمكانية الاطلاع على مصادر المعلومات أو متابعة القراءة عبر روابط خارجية.

وتفتح المصادر الخارجية داخل نافذة عائمة صغيرة، ما يسمح بمواصلة المحادثة دون مغادرة التطبيق الحالي، كما سيتمكن المستخدمون من تقييم الردود أو نسخ النصوص بسهولة أثناء التفاعل مع المساعد.

Bixby

ولا تقتصر التحديثات على Perplexity فقط، إذ تشير التسريبات إلى خطط لدمج خدمات خارجية أخرى، من بينها The Weather Channel وHERE Maps وSkyScanner وUber، ما يعزز قدرة Bixby على إدارة مهام السفر، والتنقل، والتخطيط اليومي بشكل أكثر سلاسة.

Bixby أكثر ذكاء

وتظهر الصور المسربة أن Bixby سيحتفظ أيضا بقدرته على تنفيذ أوامر على مستوى الجهاز، مثل تشغيل البلوتوث، وتفعيل الوضع الداكن، وتشغيل المصباح، في إطار توجه سامسونج لجعل المساعد ليس فقط أكثر ذكاء، بل أكثر موثوقية في الاستخدام اليومي.

كما كشفت التسريبات عن ميزة جديدة تحمل اسم Bixby Live، تشبه أوضاع المحادثة الفورية التي تقدمها شركات منافسة. ويتيح هذا الوضع إجراء محادثات مستمرة مع المساعد، مع أنماط متعددة قابلة للاختيار، مثل “المقابلة” أو "راوي القصص" أو "المرشد السياحي".

ويدعم الوضع الجديد مشاركة الكاميرا أو الشاشة لتوفير سياق بصري، يستخدم في حل المشكلات أو الترجمة أو تقديم المساعدة العامة، ما يعكس طموح سامسونج لتحويل Bixby إلى مساعد ذكي متكامل يتجاوز الأوامر الصوتية التقليدية.

مساعد سامسونج Bixby One UI 85 ذكاء اصطناعي

