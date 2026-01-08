CES 2026.. الكشف عن شاشات سامسونج التفاعلية والنماذج الغامضة

ركّزت سامسونج خلال معرض CES 2026، على مستقبل شاشات OLED وذلك مع استعراض العديد من المفاهيم المبتكرة والعديد من التجارب التفاعلية. ومن جانبها كشفت الشركة عن شاشات قابلة للطي وذلك بلا تجاعيد واضحة، إلى جانب شاشات بأشكال غريبة لتجارب فنية وتقنية.

شاشات OLED للألعاب

ومن جانبها عرضت شركة سامسونج أيضًا العديد من شاشات OLED للألعاب المحمولة وذلك مع إمكانية تحسين عناصر HUD، كما عرضت أضخم شاشة OLED قد يصل سطوعها إلى حوالي 4500 نيت، وهو ضعف شاشات المستهلك التقليدية.

على صعيد الشاشات القابلة للطي، استعرضت الشركة لتطور تقنياتها منذ Galaxy Fold 2019 وحتى TriFold الحديث وذلك مع مساحة شاشة أكبر بنسبة 50٪، مؤكدّة تقدم متانة ووزن أفضل.

وفي مجال شاشات الألعاب، بدأت شركة سامسونج القيام بإنتاج ضخم للوحة QD-OLED وذلك بمعدل تحديث 360 هرتز وبنية بكسل “V-Stripe” وذلك لتحسين وضوح النصوص والأجسام الدقيقة. كما أظهرت الشركة لشاشات OLED للمقصورات الرقمية، بما في ذلك لوحة مرنة “Flexible L” و13.8 بوصة وذلك للراكب الجانبي.