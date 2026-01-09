قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق الوحش الثلاثي.. تعرف على مواصفات Galaxy Z TriFold

شيماء عبد المنعم

يعد هاتف Galaxy Z TriFold ليس فقط إثباتا لقدرات سامسونج الهندسية، بل أيضا خطوة جديدة لتعزيز تجربة الأجهزة اللوحية ضمن هواتف ذكية قابلة للطي، مع تركيز على حجم الشاشة وتجربة المستخدم الفريدة.

تصميم Galaxy Z TriFold

عند طيه، يبدو هاتف Galaxy Z TriFold ضخما نسبيا مقارنة بالهواتف الحديثة، خصوصا مع وجود ثلاثة أجزاء قابلة للطي، إلا أن سمكه لا يجعله غير عملي، فالأشخاص المستهدفون بشراء هذا الهاتف سيقبلون الحجم مقابل المزايا التي يقدمها عند فتحه، بالمقارنة، TriFold أخف وأرق من Galaxy Z Fold 5.

التحول إلى جهاز لوحي

يفتح هاتف Galaxy Z TriFold ليصبح بمثابة جهاز لوحي بحجم 10 بوصات، مع أجزاء متساوية نحيفة ومفصلات قوية، على عكس هاتف Mate XT Ultimate، فإن شاشة TriFold بالكامل تطوى داخل الهاتف عند الإغلاق، ما يحميها من الخدوش والتعرض للعوامل الخارجية.

هاتف Galaxy Z TriFold

الاستخدام والوظائف

الهاتف مزود بزر تشغيل يعمل بالبصمة وازرار تحكم بالصوت على الجانب الأيمن، عند فتحه بالكامل، تصبح الشاشة الأمامية واللوحات الخلفية متجهة للخلف، مع لمسة نهائية من الألياف الكربونية تحت السطح لإضفاء مظهر لامع ومتطور.

تجربة الشاشة

تختفي كل القيود عندما تشاهد محتوى على شاشة هاتف Galaxy Z TriFold بحجم 10 بوصات، مع الاستفادة القصوى من المساحة مقارنة بـ Fold7 ذو الشاشة 8 بوصات. 

كما يمكن فتح ثلاث تطبيقات جنبا إلى جنب في الوضع الأفقي، أو استخدام الهاتف عموديا كـ كتاب أو مجلة للقراءة الطويلة.

هاتف Galaxy Z TriFold

مواصفات سامسونج Galaxy Z TriFold

يقدم هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold تجربة فريدة في عالم الهواتف القابلة للطي، مع شاشة رئيسية ضخمة وأداء رفيع المستوى، فيما يلي أبرز مواصفاته:

- الشاشة الرئيسية: بحجم 10 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة QXGA+ تبلغ 1584 × 2160 بكسل، سطوع يصل إلى 1600 شمعة، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز (1-120 هرتز).

- شاشة الغطاء: بحجم 6.5 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+ تبلغ 2520 × 1080 بكسل، نسبة عرض 21:9، سطوع يصل إلى 2600 شمعة، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز..

- المعالج: كوالكوم Snapdragon 8 Elite

- الذاكرة العشوائية رام: بسعة 16 جيجابايت

- التخزين الداخلي: بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت

- الكاميرات الخلفية: بدقة 200 ميجابكسل رئيسية مع تثبيت بصري (OIS)، 10 ميجابكسل عدسة تليفوتوغرافي 3x مع تثبيت بصري، و12 ميجابكسل عدسة واسعة جدا.

- الكاميرات الأمامية: 10 ميجابكسل على شاشة الغطاء، و10 ميجابكسل على الشاشة الرئيسية.

- البطارية: بسعة 5600 مللي أمبير

- الشحن: بقدرة 45 وات سلكي، 15 وات لاسلكي

- السمك عند الطي: 12.9 ملم، الوزن 309 جرام

- الحماية: معيار IP48، وزجاج Corning Gorilla Glass Ceramic 2 على شاشة الغطاء

- نظام التشغيل: Android 16 مع واجهة One UI 8

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب

