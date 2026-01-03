سامسونج تختبر بطارية ضخمة 20,000 مللي أمبير للهواتف

كشفت تقارير تقنية عن اختبارات تجريها شركة سامسونج لتطوير بطارية هاتف ذكي بسعة 20,000 مللي أمبير، تمثل أكبر سعة في تاريخ هواتفها، بهدف مواجهة المنافسة الشديدة في سوق البطاريات الطويلة العمر اعتبارًا من يناير 2026.

تفاصيل الاختبارات والسعة الاستثنائية

أجرت سامسونج الاختبارات داخل مختبراتها في كوريا الجنوبية، حيث أظهرت البطارية الجديدة قدرة على الصمود لأيام كاملة في الاستخدام اليومي، مقارنة بسعات 5000-7000 مللي أمبير في هواتف Galaxy الحالية.

تعتمد التقنية على خلايا سيليكون-كربون متقدمة، تقلل من الوزن بنسبة 20% رغم الحجم الكبير، كما أفادت مصادر داخلية لموقع SamMobile في تقرير نشر نهاية ديسمبر 2025.

التقنيات المستخدمة في البطارية

دمجت سامسونج نظام شحن سريع يصل إلى 120 واط مع تبريد متقدم لمنع الاحترار، بالإضافة إلى طبقة أمان تعتمد على رقائق ذكية تكتشف التسربات فورًا.

تهدف هذه الابتكارات إلى دعم شاشات QHD+ ومعالجات AI في الأجهزة المستقبلية، مع الحفاظ على سمك الهاتف أقل من 9 ملم، حسب الوثائق المسربة إلى GSMArena.

توقعات الإطلاق والمنافسة

من المتوقع إطلاق الهاتف المزود بهذه البطارية ضمن سلسلة Galaxy S27 أو طائرة Ultra جديدة في الربع الثاني من 2026، بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي.

تأتي هذه الخطوة كرد فعل على هواتف منافسة مثل Honor Magic مع بطاريات 7000 مللي أمبير، مما يعزز مكانة سامسونج في فئة الاستخدام الثقيل مثل الألعاب والفيديو.

تأثير على سوق الهواتف

سيغير هذا التطوير قواعد اللعبة في صناعة الهواتف، حيث يبحث 70% من المستخدمين عن بطاريات تدوم أكثر من يومين، وفقًا لاستطلاعات Statista لعام 2025.

تنتظر الصناعة تفاصيل رسمية من سامسونج خلال مؤتمرها السنوي في باريس فبراير المقبل.