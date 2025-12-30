سامسونج توسع طرح تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 في دول جديدة

أعلنت شركة سامسونج عن توسيع نطاق تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Classic إلى دول إضافية حول العالم.

ويأتي التحديث كجزء من التزام الشركة بتقديم Wear OS 5 لأجهزتها القديمة، مع تحسينات في الأداء والميزات الصحية.

الدول الجديدة المشمولة

بدأت سامسونج طرح التحديث في الصين وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ووسّعته اليوم إلى أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا) وجنوب شرق آسيا (الهند، سنغافورة، ماليزيا، تايلاند)، كما أكدت أن أمريكا الشمالية ستحصل على التحديث خلال الأسبوع القادم.

محتوى التحديث الرئيسي

يحمل One UI 8 Watch نظام Wear OS 5 مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 20%، مراقبة ضغط الدم المحسنة، قياس الدهون في الجسم، وتحليل النوم المتقدم.

كما يضيف 100 وضع رياضي جديد وتحسينات الاتصال Bluetooth LE Audio.

دعم ساعات 2021 بتقنية 2025

يُعدّ هذا التحديث الأول من نوعه لساعات Galaxy Watch4 المُطلَقة في صيف 2021، مع معالج Exynos W920 و512 ميجابايت RAM، وأكدت سامسونج أن الأداء سيكون مثالياً بعد تحسينات البرمجيات الخاصة.

كيفية التحديث

يصل التحديث عبر تطبيق Galaxy Wearable برقم إصدار R(UP1A.250105.001.A2) وحجم 650 ميجابايت، يتطلب اتصال Wi-Fi، شحن البطارية فوق 50%، ونسخ احتياطي للبيانات.

تحسينات الأداء والاستقرار

أشارت سامسونج إلى تحسين سرعة الواجهة بنسبة 30%، تقليل التأخير في التمرير، ودعم مكالمات عالية الجودة، كما يضيف واجهات ساعة جديدة وتخصيصات متقدمة.

خطة الدعم طويل الأمد

تلتزم سامسونج بـ 4 سنوات دعم لـ Galaxy Watch4، مع Wear OS 6 المقرر في 2027، كما ستُحدّث Watch5 وWatch6 بنفس الإصدار خلال الشهر المقبل.

الدول المتبقية

ستحصل الشرق الأوسط (الإمارات، السعودية، مصر) وأمريكا اللاتينية على التحديث في فبراير 2026، بينما تُخطط سامسونج لدعم Watch Active2 بـ One UI 7 Watch في الربع الثاني.

ردود المستخدمين

استقبل المستخدمون التحديث بإعجاب في منتديات Samsung Members وReddit، مشيدين بـ التزام الشركة بالدعم الطويل.

وأشارت تقييمات أولية إلى سلاسة ملحوظة على Watch4 Classic 44 ملّي متر.