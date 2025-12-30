قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج توسع طرح تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 في دول جديدة

One UI 8 Watch
One UI 8 Watch
احمد الشريف

أعلنت شركة سامسونج عن توسيع نطاق تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Classic إلى دول إضافية حول العالم.

ويأتي التحديث كجزء من التزام الشركة بتقديم Wear OS 5 لأجهزتها القديمة، مع تحسينات في الأداء والميزات الصحية.

الدول الجديدة المشمولة

بدأت سامسونج طرح التحديث في الصين وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ووسّعته اليوم إلى أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا) وجنوب شرق آسيا (الهند، سنغافورة، ماليزيا، تايلاند)، كما أكدت أن أمريكا الشمالية ستحصل على التحديث خلال الأسبوع القادم.

محتوى التحديث الرئيسي

يحمل One UI 8 Watch نظام Wear OS 5 مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 20%، مراقبة ضغط الدم المحسنة، قياس الدهون في الجسم، وتحليل النوم المتقدم.

كما يضيف 100 وضع رياضي جديد وتحسينات الاتصال Bluetooth LE Audio.

دعم ساعات 2021 بتقنية 2025

يُعدّ هذا التحديث الأول من نوعه لساعات Galaxy Watch4 المُطلَقة في صيف 2021، مع معالج Exynos W920 و512 ميجابايت RAM، وأكدت سامسونج أن الأداء سيكون مثالياً بعد تحسينات البرمجيات الخاصة.

كيفية التحديث

يصل التحديث عبر تطبيق Galaxy Wearable برقم إصدار R(UP1A.250105.001.A2) وحجم 650 ميجابايت، يتطلب اتصال Wi-Fi، شحن البطارية فوق 50%، ونسخ احتياطي للبيانات.

تحسينات الأداء والاستقرار

أشارت سامسونج إلى تحسين سرعة الواجهة بنسبة 30%، تقليل التأخير في التمرير، ودعم مكالمات عالية الجودة، كما يضيف واجهات ساعة جديدة وتخصيصات متقدمة.

خطة الدعم طويل الأمد

تلتزم سامسونج بـ 4 سنوات دعم لـ Galaxy Watch4، مع Wear OS 6 المقرر في 2027، كما ستُحدّث Watch5 وWatch6 بنفس الإصدار خلال الشهر المقبل.

الدول المتبقية

ستحصل الشرق الأوسط (الإمارات، السعودية، مصر) وأمريكا اللاتينية على التحديث في فبراير 2026، بينما تُخطط سامسونج لدعم Watch Active2 بـ One UI 7 Watch في الربع الثاني.

ردود المستخدمين

استقبل المستخدمون التحديث بإعجاب في منتديات Samsung Members وReddit، مشيدين بـ التزام الشركة بالدعم الطويل. 

وأشارت تقييمات أولية إلى سلاسة ملحوظة على Watch4 Classic 44 ملّي متر.

One UI 8 Watch Galaxy Watch4 Galaxy Watch4 Classic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

القبض على عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى الذهب والفضة

30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد