سامسونج توسع طرح تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 في دول جديدة

أعلنت شركة سامسونج عن توسيع طرح تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic إلى مزيد من الدول حول العالم.

ويأتي التحديث كجزء من خطة الشركة لدعم أجهزتها القديمة بنظام Wear OS 5 المبني على Android، مع تحسينات في الأداء والميزات الصحية.

الدول الجديدة المشمولة بالتحديث

بدأت سامسونج بطرح التحديث في الصين وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ووسّعته اليوم إلى أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا) وآسيا (الهند، سنغافورة، ماليزيا).

كما أكدت الشركة أن الولايات المتحدة وكندا ستحصلان على التحديث خلال الأسبوع المقبل، مع خطط لتغطية الشرق الأوسط قريباً.

مواصفات التحديث الرئيسية

يحمل One UI 8 Watch نظام Wear OS 5 مع واجهة مُحسّنة واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%.

كما يضيف مراقبة ضغط الدم المُحسّنة، قياس الدهون في الجسم، تحليل النوم المتقدم، وأكثر من 100 وضع رياضي جديد. ويدعم استقرار الاتصال Bluetooth 5.3 وتحديثات الأمان حتى 2028.

توافق مع Galaxy Watch4

النسخة Galaxy Watch4 LTE وWatch4 Classic هما الأولى في الفئة القديمة التي تحصلان على Wear OS 5، رغم إطلاقهما في عام 2021.

وأكدت سامسونج أن الأداء سيكون مثالياً بفضل تحسينات البرمجيات مع معالج Exynos W920 و512 ميجابايت RAM.

كيفية الحصول على التحديث

يصل التحديث عبر تطبيق Galaxy Wearable على الهاتف المتوافق، مع رقم الإصدار CBAA للصين وCBAF للأسواق العالمية.

يبلغ حجم التحديث حوالي 650 ميجابايت، ويتطلب شحن البطارية فوق 50% واتصال Wi-Fi مستقر.

تحسينات الأداء والاستقرار

أشارت سامسونج إلى أن One UI 8 Watch يحسن استجابة الواجهة بنسبة 30%، يقلل استهلاك الطاقة أثناء التمارين، ويدعم مكالمات Bluetooth عالية الجودة. كما يضيف واجهات ساعة جديدة وتخصيصات متقدمة للمستخدمين.

دعم طويل الأمد للساعات القديمة

يعد هذا التحديث التزام سامسونج بدعم أجهزتها لمدة 4 سنوات، حيث حصلت Galaxy Watch4 على 5 تحديثات رئيسية منذ إطلاقها. وتُخطط الشركة لتقديم Wear OS 6 للساعات نفسها في عام 2027.

خطط التوسع المستقبلية

أكدت سامسونج أن Galaxy Watch5 وWatch6 سيحصلان على One UI 8 Watch خلال الشهر المقبل، بينما ستحدث Watch7 مباشرة إلى Wear OS 6.

كما أعلنت عن دعم Energy Score ومراقبة التمثيل الغذائي الأساسي للساعات المدعومة.

ردود فعل المستخدمين

استقبل المستخدمون التحديث بترحيب واسع على منصات التواصل، مشيدين بـ دعم سامسونج الطويل مقارنة بالمنافسين. وأشارت تقييمات أولية إلى تحسّن ملحوظ في الأداء واستقرار النظام على Galaxy Watch4 Classic 44 ملم.