قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
إحصاء حكومي .. مصر ثاني أعلى دولة في معدل النمو بالشرق الأوسط
لميس الحديدي: بعد 2026 الحكومة ستكون وحدها في مواجهة التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج توسع طرح تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 في دول جديدة

One UI 8 Watch
One UI 8 Watch
احمد الشريف

أعلنت شركة سامسونج عن توسيع طرح تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic إلى مزيد من الدول حول العالم.

ويأتي التحديث كجزء من خطة الشركة لدعم أجهزتها القديمة بنظام Wear OS 5 المبني على Android، مع تحسينات في الأداء والميزات الصحية.

الدول الجديدة المشمولة بالتحديث

بدأت سامسونج بطرح التحديث في الصين وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ووسّعته اليوم إلى أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا) وآسيا (الهند، سنغافورة، ماليزيا). 

كما أكدت الشركة أن الولايات المتحدة وكندا ستحصلان على التحديث خلال الأسبوع المقبل، مع خطط لتغطية الشرق الأوسط قريباً.

مواصفات التحديث الرئيسية

يحمل One UI 8 Watch نظام Wear OS 5 مع واجهة مُحسّنة واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%. 

كما يضيف مراقبة ضغط الدم المُحسّنة، قياس الدهون في الجسم، تحليل النوم المتقدم، وأكثر من 100 وضع رياضي جديد. ويدعم استقرار الاتصال Bluetooth 5.3 وتحديثات الأمان حتى 2028.

توافق مع Galaxy Watch4

النسخة Galaxy Watch4 LTE وWatch4 Classic هما الأولى في الفئة القديمة التي تحصلان على Wear OS 5، رغم إطلاقهما في عام 2021. 

وأكدت سامسونج أن الأداء سيكون مثالياً بفضل تحسينات البرمجيات مع معالج Exynos W920 و512 ميجابايت RAM.

كيفية الحصول على التحديث

يصل التحديث عبر تطبيق Galaxy Wearable على الهاتف المتوافق، مع رقم الإصدار CBAA للصين وCBAF للأسواق العالمية.

 يبلغ حجم التحديث حوالي 650 ميجابايت، ويتطلب شحن البطارية فوق 50% واتصال Wi-Fi مستقر.

تحسينات الأداء والاستقرار

أشارت سامسونج إلى أن One UI 8 Watch يحسن استجابة الواجهة بنسبة 30%، يقلل استهلاك الطاقة أثناء التمارين، ويدعم مكالمات Bluetooth عالية الجودة. كما يضيف واجهات ساعة جديدة وتخصيصات متقدمة للمستخدمين.

دعم طويل الأمد للساعات القديمة

يعد هذا التحديث التزام سامسونج بدعم أجهزتها لمدة 4 سنوات، حيث حصلت Galaxy Watch4 على 5 تحديثات رئيسية منذ إطلاقها. وتُخطط الشركة لتقديم Wear OS 6 للساعات نفسها في عام 2027.

خطط التوسع المستقبلية

أكدت سامسونج أن Galaxy Watch5 وWatch6 سيحصلان على One UI 8 Watch خلال الشهر المقبل، بينما ستحدث Watch7 مباشرة إلى Wear OS 6.

كما أعلنت عن دعم Energy Score ومراقبة التمثيل الغذائي الأساسي للساعات المدعومة.

ردود فعل المستخدمين

استقبل المستخدمون التحديث بترحيب واسع على منصات التواصل، مشيدين بـ دعم سامسونج الطويل مقارنة بالمنافسين. وأشارت تقييمات أولية إلى تحسّن ملحوظ في الأداء واستقرار النظام على Galaxy Watch4 Classic 44 ملم.

One UI 8 Watch Galaxy Watch4 Classic Galaxy Watch4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد