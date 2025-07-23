سامسونج تطلق تحديث One UI 8 Watch لساعة Galaxy Watch Ultra بمزايا صحية متقدمة

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن توفر تحديث One UI 8 Watch لساعة Galaxy Watch Ultra، وهو التحديث الذي يقدم للمستخدمين مزايا صحية جديدة وواجهة استخدام محسّنة تم تقديمها لأول مرة مع سلسلة Galaxy Watch 8.

مزايا صحية لتحفيز العادات السليمة

يضيف التحديث الجديد ثلاث ميزات صحية رئيسية هي: Running Coach، وVascular Load، وAntioxidant Index.

وتهدف هذه الأدوات إلى مساعدة المستخدمين على تطوير عادات حياتية أكثر صحة من خلال تقديم رؤى وتحليلات تشجع على التحسين المستمر في الأداء والنشاط البدني.

واجهة استخدام جديدة تتناسب مع الشاشة الصغيرة

يشمل التحديث أيضًا واجهة One UI 8 Watch الجديدة، وهي مصممة خصيصًا لتناسب شاشات الساعات الذكية من خلال تقديم المعلومات الأساسية في لمحة واحدة، ومن بين أبرز المزايا:

Multi-Info Tiles: لوحات متعددة المعلومات تسحب البيانات الصحية وحالة الطقس ومعلومات أخرى أساسية إلى عرض مخصص يظهر عند الحاجة.

Now Bar: شريط جديد يُظهر مباشرة التطبيق أو الوظيفة التي يستخدمها المستخدم حاليًا لتسهيل الوصول الفوري.

تجربة استخدام متكاملة وأداء عالي

تندمج هذه التحديثات بسلاسة مع أداء Galaxy Watch Ultra القوي وتصميمها المتين، مما يجعل من الساعة خيارًا مثاليًا لعشاق المغامرات والأنشطة الخارجية. تتوفر الساعة حاليًا بأربعة ألوان من التيتانيوم، منها اللون الجديد "Titanium Blue" الذي يتميز بمظهره اللافت.

تنوع السلسلة لتناسب جميع الأذواق

بينما تستهدف Galaxy Watch Ultra محبي المغامرات، تأتي ساعة Galaxy Watch 8 للمستخدمين اليوميين الذين يفضلون الراحة والأناقة، في حين أن Galaxy Watch 8 Classic تجمع بين التصميم الكلاسيكي والوظائف المتقدمة.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق سلسلة Galaxy Watch 8 قريبًا، بالتزامن مع طرح إصدار "Titanium Blue" من Galaxy Watch Ultra.