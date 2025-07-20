بمزايا احترافية.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

أثارت أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي، وهي هاتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Flip 7 FE، اهتمامًا كبيرًا من المستهلكين

سامسونج جالكسي زد فولد 7



يتوفر هاتف Galaxy Z Fold 7، بسعر 174,999 روبية هندية ، بألوان الأزرق الداكن، والفضي الداكن، والأسود القاتم بينما يتوفر هاتف Galaxy Z Flip 7، بسعر 109,999 روبية هندية، بألوان الأحمر ، والأسود، والأزرق الداكن.

يتوفر كلاهما أيضًا بلون الأخضر ويتوفر هاتف Galaxy Z Flip 7 FE، بسعر يبدأ من 89,999 روبية هندية ، باللونين الأسود والأبيض.

على الجانب الآخر تعد الأجهزة القابلة للطي الجديدة متاحة الآن للحجز المسبق عبر منصات الإنترنت الرئيسية ومنافذ البيع بالتجزئة التقليدية. وكجزء من عروض الإطلاق، يمكن للمشترين الترقية إلى إصدار 512 جيجابايت مع دفع سعر إصدار 256 جيجابايت وبالإضافة إلى ذلك، تعد جميع الأجهزة الثلاثة مؤهلة لتقسيط مجاني لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مما يجعل عملية الشراء أسهل من الناحية المادية.

هواتف سامسونج

ميزات سامسونج جالكسي زد فليب 7

تعمل هواتف Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7 و Z Flip 7 FE بنظام Android 16 وOne UI 8. تدمج واجهة المستخدم الجديدة هذه ميزات الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط،

وبيعد هاتف Galaxy Z Fold 7 أنحف وأخف وزنًا من أي وقت مضى، إذ يزن 215 جرامًا بسُمك 8.9 مم عند الطي أما شاشته الداخلية AMOLED 2X فهي تأتي بمقاس 8 بوصات وتعد أكثر سطوعًا وأكبر من ذي قبل

على الجانب الآخر فهي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومن ناحية أخرى، يتميز Galaxy Z Flip 7 بشاشة FlexWindow صغيرة الحجم مقاس 4.1 بوصة، وشاشة رئيسية مقاس 6.9 بوصة، وبطارية بسعة 4300 مللي أمبير/ساعة