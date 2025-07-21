سامسونج تكشف أسرار نحافة Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7

تواصل شركة سامسونج تعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث كشفت مؤخرا تفاصيل جديدة عن الجهود الهندسية والتقنية التي قادتها لتطوير أحدث هواتفها Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، واللذين أطلقا رسميا في 9 يوليو 2025.

أوضحت سامسونج في بيان صحفي أن نقطة الانطلاق لتحسين تصميم Fold 7 كانت في المفصل الـ hinge، حيث استخدمت جيلا ثالثا من Armor FlexHinge أدى إلى تقليل سمك الجهاز بنسبة تصل إلى 27%، وجعله أخف وزنا بنسبة 43% مقارنة بالجيل السابق.

ورغم صغر حجم المفصل الجديد، إلا أنه يتمتع بقوة مماثلة لتلك الموجودة في طراز Fold 6، ويأتي مزودا بجناح مفصل wingplate يعزز من استواء الشاشة عند فتح الجهاز بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالشاشة، فقد شهدت تحسينات كبيرة، فبينما أصبحت أنحف بنسبة 39%، فإن الزجاج فائق النحافة UTG المستخدم فيها أصبح أكثر سماكة بنسبة 50%، مما يساهم في تقليل بروز الخط الطولي الذي يظهر عادة في الشاشات القابلة للطي.

هواتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7

من ناحية التصميم، انخفض سمك Fold 7 إلى 8.9 ملم عند طيه، أي نصف سماكة أول طراز في هذه السلسلة، ويضاف إلى ذلك شاشة أكثر إشراقا وبنسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تبلغ 21:9، مما يمنح تجربة استخدام أكثر اتساعا.

لأول مرة، يضم هاتف Fold 7 عدسة بدقة 200 ميجابكسل، وهي جزء من هيكل كاميرا أعادت سامسونج تصميمه بالكامل، مع استخدام مشغل دقيق جديد Thin Actuator لتناسب العدسة ضمن تصميم الجهاز دون التضحية بالمساحة أو السماكة.

أما هاتف Galaxy Z Flip 7، فرغم أنه قد لا يحظى بالضجة الإعلامية نفسها، فقد حصل على تحسينات مهمة، فقد أصبح أكثر نحافة عند الطي بمقدار 13.7 ملم، وتنخفض هذه السماكة إلى 6.5 ملم عند فتحه.

ويأتي الهاتف مع شاشة خارجية جديدة كليا، بمقاس 4 بوصة، تمتد من الحافة إلى الحافة وتلتف حول عدسات الكاميرا، مما يسمح باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، ومتابعة البريد الإلكتروني، ومشاهدة الفيديوهات، دون الحاجة لفتح الهاتف.

من أبرز الابتكارات في Flip 7 هي الحواف التي أصبحت أنحف من أي وقت مضى، إذ خفضت سامسونج سماكتها بنسبة 68%، ووصفتها بأنها أنحف حواف شاشة في العالم لهاتف قابل للطي.

ورغم هذه التطورات، جاء غياب قلم S Pen عن Fold 7 كأحد النقاط المثيرة للجدل، حيث قررت سامسونج التخلي عن القلم ومكوناته الداخلية لتقليل سماكة الجهاز، وهو قرار يرى البعض أنه ضروري في سبيل تصميم أنحف، فيما يعتبره عشاق القلم خسارة.

ومع ذلك، لم تغلق الشركة الباب تماما، إذ صرح المدير التنفيذي لقسم MX في سامسونج، كانج مين-سوك، بأن الشركة قد تعيد النظر في إعادة دعم القلم مستقبلا، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب استثمارا كبيرا في البحث والتطوير لإنتاج قلم أنحف دون التأثير على التصميم العام.

واختتمت سامسونج رسالتها بقولها إن Fold 7 يمثل توازنا بين التضحية والاختيار: “عندما تكسب شيئا، قد تخسر آخر، وهذا هو جوهر الابتكار”.