قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
لوفيجارو : آن أوان استيقاظ أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة
ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة
بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني
بعد أزمة اللوحات.. مها الصغير توجه رسالة مؤثرة في أول ظهور لها|فيديو
أعمال تعدل في ثوابها أجر الحج أو العمرة.. لا تجعل فضلها يفوتك
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

باسم Galaxy Z TriFold.. سامسونج تعتزم إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في هذا الموعد

هاتف ثلاثي الطي
هاتف ثلاثي الطي
شيماء عبد المنعم

من المرتقب أن تكشف شركة سامسونج عن أول هاتف ذكي بثلاث شاشات قابلة للطي بحلول نهاية عام 2025، ليكون نقلة جديدة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي. 

وبعدما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف قد يحمل اسم Galaxy G Fold، كشفت معلومات أحدث أن سامسونج ستطلقه تحت اسم Galaxy Z TriFold، مما يشير إلى ضمه لعائلة Galaxy Z الحالية بدلا من إطلاق سلسلة جديدة.

شاشة ضخمة وتصميم G مطور


سيأتي الهاتف الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Q7M، بشاشة ضخمة مقاس 9.96 بوصة عند فتحه بالكامل، بينما ستكون الشاشة بحجم 6.54 بوصة في وضع الطي. 

ويتوقع أن يعتمد تصميما من نوع G-style مع مفصلات قابلة للطي للداخل، مشابها لتصميم هاتف Tecno Phantom Ultimate G Fold.

أداء رائد ومواصفات متطورة

تشير التقارير إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite، وسيزود ببطارية من نوع سيليكون-كربون، مما يحسن الأداء والكفاءة مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية. 

من المتوقع أيضا أن يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى تصميم مسطح وراقي.

الإنتاج محدود والإطلاق في أكتوبر

رغم أن سامسونج لم تكشف رسميا عن موعد الإطلاق، إلا أن المسرب الشهير Ice Universe أشار عبر منصة Weibo إلى أن الهاتف سيظهر في أكتوبر 2025، أي بعد شهر من إطلاق هاتف هواوي Mate XT Ultimate Design الجديد، المنافس الوحيد حاليا في سوق الهواتف ثلاثية الطي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس قسم الهواتف في سامسونج TM Roh خلال فعالية Galaxy Unpacked 2025 في يناير، أن الشركة تعمل بجد لإطلاق الهاتف قبل نهاية العام، مع وجود خطة لإنتاجه على نطاق محدود تحت رقم الموديل SM-F968.

يتوقع أن الهاتف الجديد من سامسونج سيعيد رسم معالم المنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي، خصوصا مع زيادة اهتمام الشركات بهذه الفئة التقنية الرائدة.

سامسونج هاتف بثلاث شاشات قابلة للطي الهاتف الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

وزير المالية

وزير المالية: 33% ارتفاعا فى الصادرات .. وقطاع التصنيع يتعافى بقوة

لندن

لقاءات استثمارية مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة في الطاقة والنقل والابتكار

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد