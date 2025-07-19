باسم Galaxy Z TriFold.. سامسونج تعتزم إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في هذا الموعد

من المرتقب أن تكشف شركة سامسونج عن أول هاتف ذكي بثلاث شاشات قابلة للطي بحلول نهاية عام 2025، ليكون نقلة جديدة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي.

وبعدما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف قد يحمل اسم Galaxy G Fold، كشفت معلومات أحدث أن سامسونج ستطلقه تحت اسم Galaxy Z TriFold، مما يشير إلى ضمه لعائلة Galaxy Z الحالية بدلا من إطلاق سلسلة جديدة.

شاشة ضخمة وتصميم G مطور



سيأتي الهاتف الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Q7M، بشاشة ضخمة مقاس 9.96 بوصة عند فتحه بالكامل، بينما ستكون الشاشة بحجم 6.54 بوصة في وضع الطي.

ويتوقع أن يعتمد تصميما من نوع G-style مع مفصلات قابلة للطي للداخل، مشابها لتصميم هاتف Tecno Phantom Ultimate G Fold.

أداء رائد ومواصفات متطورة

تشير التقارير إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite، وسيزود ببطارية من نوع سيليكون-كربون، مما يحسن الأداء والكفاءة مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية.

من المتوقع أيضا أن يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى تصميم مسطح وراقي.

الإنتاج محدود والإطلاق في أكتوبر

رغم أن سامسونج لم تكشف رسميا عن موعد الإطلاق، إلا أن المسرب الشهير Ice Universe أشار عبر منصة Weibo إلى أن الهاتف سيظهر في أكتوبر 2025، أي بعد شهر من إطلاق هاتف هواوي Mate XT Ultimate Design الجديد، المنافس الوحيد حاليا في سوق الهواتف ثلاثية الطي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس قسم الهواتف في سامسونج TM Roh خلال فعالية Galaxy Unpacked 2025 في يناير، أن الشركة تعمل بجد لإطلاق الهاتف قبل نهاية العام، مع وجود خطة لإنتاجه على نطاق محدود تحت رقم الموديل SM-F968.

يتوقع أن الهاتف الجديد من سامسونج سيعيد رسم معالم المنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي، خصوصا مع زيادة اهتمام الشركات بهذه الفئة التقنية الرائدة.