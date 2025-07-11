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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن ميزات Galaxy AI المجانية .. بشرط

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

منذ أن قدمت سامسونج لأول مرة مجموعة ميزات Galaxy AI، ثار الكثير من الجدل حول ما إذا كانت ستبقى مجانية أم ستُطرح باشتراك مدفوع. 

وعلى مدار الأشهر الماضية، أشارت سامسونج في أكثر من مناسبة إلى أن هذه الميزات ستكون متاحة مجانًا لفترة محدودة فقط، مما خلق حالة من الغموض والقلق بين المستخدمين.

الآن، حسمت سامسونج الأمر رسميًا وأكدت لموقع Android Police أن جميع ميزات Galaxy AI المثبتة مسبقًا على هواتف المستخدمين ستبقى مجانية إلى الأبد. أي أن الميزات التي طورتها سامسونج بشكل مستقل لن تُفرض عليها رسوم اشتراك مستقبلًا.

نوعان من ميزات Galaxy AI: محلية وتعاونية

تجدر الإشارة إلى أن Galaxy AI تتكون من قسمين رئيسيين النوع الأول يشمل الميزات التي طورتها سامسونج داخليًا، مثل إزالة الضوضاء من الصوت (Audio Eraser)، وإزالة العناصر من الصور (Object Eraser)، والمساعدة في تدوين الملاحظات (Note Assist)، والخلفيات التوليدية (Generative Wallpapers)، والترجمة الفورية (Live Translate)، ومساعد الكتابة (Writing Assist)، وغيرها، هذه الميزات ستظل مجانية بالكامل ودائمة.

أما النوع الثاني فيشمل الميزات التي طورت بالتعاون مع جوجل، وتحديدًا تلك المعتمدة على منصة Gemini. هذا النوع من الميزات يخضع لسياسات جوجل، وقد يتطلب اشتراكًا مدفوعًا مستقبلًا، رغم أنه متاح حاليًا مجانًا لفترة تجريبية على أجهزة سامسونج.

خلفية قانونية وتحالفات مستقبلية

بحسب مصادر مطلعة، يبدو أن سامسونج اختارت أن تضع تاريخًا لانتهاء الفترة المجانية كإجراء احترازي قانوني، لتتجنب أية تبعات في حال قررت لاحقًا فرض رسوم على بعض الميزات.

كما تشير التقارير إلى أن سامسونج تُجري حاليًا محادثات مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى مثل Perplexity لإضافة ميزات جديدة، وقد تكون تلك الميزات مدفوعة حال اعتمادها في النظام.

الميزات الأساسية ستبقى للجميع

رغم كل ذلك، تؤكد سامسونج أن الميزات الأساسية التي تأتي مدمجة في النظام ستظل متاحة للمستخدمين دون أي قيود أو رسوم. 

يُعد هذا التوضيح خطوة مهمة من سامسونج لإزالة الغموض حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في هواتفها، ويمنح المستخدمين الثقة بأن الأدوات المفيدة التي يعتمدون عليها ستبقى جزءًا من تجربتهم اليومية دون تكلفة إضافية.

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