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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل إطلاقها.. أسعار ومواصفات ساعات سامسونج Watch 8

ساعات Watch 8
ساعات Watch 8
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة سامسونج رسميا إقامة حدث Galaxy Unpacked في 9 يوليو الحالي في بروكلين، نيويورك، ومن المتوقع أن تكشف فيه الشركة عن أحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip7 وGalaxy Z Fold7.

كما تعلن عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية تحت اسم Galaxy Watch8، التي تشمل: Watch8، وWatch8 Classic، وWatch Ultra إصدار 2025.

وتم تسريب تصميم نماذج ساعات Watch8 الثلاثة مسبقا، التي تأتي مع تصميم مربع دائري Squircle، مشابه لما قدمته سامسونج في ساعة Watch Ultra السابقة.

تسريبات تكشف مواصفات ساعات Watch 8 وأسعارها

ظهرت المواصفات التقنية الكاملة لساعات سامسونح Watch 8، بالإضافة إلى الأسعار المتوقعة في أوروبا، قبل الإعلان الرسمي عنها.

مواصفات Galaxy Watch 8 وWatch 8 Classic

تتشابه النسختان من حيث التصميم، لكن الفرق الأساسي يكمن في المواد المستخدمة، بالإضافة إلى احتفاظ إصدار كلاسيك بالحافة الدوارة التقليدية التي تميز هذا الخط.

ستتوفر كلتا الساعتين بإصدارات بلوتوث وبلوتوث + 4G، فيما تأتي Watch 8 Classic بحجم واحد بقياس 46 ملم، بينما توفر Watch 8 خيارين بحجم 40 ملم و44 ملم.

المواصفات المتوقعة لكلا الطرازين:

- شاشة sAMOLED بحجم 1.34 بوصة وبدقة 438×438 بكسل أو 1.47 بوصة وبدقة 480×480 بكسل حسب المقاس، سطوع حتى 3000 شمعة، بكثافة 327 بكسل.

- معالج Exynos W1000 خماسي النواة بدقة تصنيع 3 نانومتر.

- ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وسعة تخزين 32 جيجابايت.

- نظام One UI Watch 8.0.

- مجموعة حساسات متكاملة تشمل: التسارع، الارتفاع، الدوران، الضوء، المجال المغناطيسي، ومستشعرات طبية مثل PPG وECG وBIA.

- المواد: ألومنيوم مع زجاج ياقوتي في Watch 8، وفولاذ مقاوم للصدأ مع زجاج ياقوتي في Watch 8 Classic.

- البطارية: 325 مللي أمبير لحجم 40 ملم، و435 مللي أمبير لحجم 44 ملم، و445 مللي أمبير لـ Watch 8 Classic.

مواصفات Galaxy Watch 8 وWatch 8 Classic

مواصفات Galaxy Watch Ultra (2025)

تأتي ساعة Watch Ultra إصدار 2025 بتحديثات طفيفة من حيث التصميم، مع الحفاظ على نفس البنية القوية، أبرز ما يميز الإصدار الجديد هو اللون الأزرق للحافة والسوار البحري، كبديل للألوان السابقة البرتقالي والرمادي الداكن.

المواصفات المتوقعة:

- شاشة sAMOLED بحجم 1.47 بوصة بدقة 480×480 بكسل، بكثافة 327 بكسل وسطوع 3000 شمعة.

- هيكل من التيتانيوم وزجاج ياقوتي، مع سوار Extreme Sport.

- معالج Exynos W1000 تضم 5 أنوية بدقة 3 نانومتر.

ذاكرة 2 جيجابايت RAM، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

- نظام التشغيل One UI Watch 8.0.

- مستشعرات شاملة كالإصدار الكلاسيكي، مع بطارية ضخمة بسعة 590 مللي أمبير.

- الأبعاد: 47.4 × 47.1 × 12.1 ملم، الوزن يبلغ 60.5 جرام.

مواصفات Galaxy Watch Ultra (2025)

الأسعار المتوقعة

ستشهد سلسلة Watch 8 زيادة سعرية قدرها 50 إلى 60 يورو مقارنة بإصدارات العام الماضي، بينما حافظت ساعة Watch Ultra على نفس السعر تقريبا.

- يبلغ سعر طراز Galaxy Watch 8 بقياس 40 ملم حوالي 380 يورو

- يبلغ سعر طراز Galaxy Watch 8 بقياس 44 ملم حوالي 405 يورو

- يبلغ سعر طراز Galaxy Watch 8 Classic بقياس 46 ملم حوالي 530 يورو

- يبلغ سعر طراز Galaxy Watch Ultra (2025) بقياس 47 ملم حوالي 700 يورو

كيف تتابع حدث Galaxy Unpacked؟

ينطلق حدث Galaxy Unpacked يوم الثلاثاء 9 يوليو في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويمكن متابعة البث المباشر للحدث عبر قناة سامسونج الرسمية على يوتيوب.

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