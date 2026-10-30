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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد المنعم للجماهير المصرية: شكرا على دعمكم ووقوفكم جنبي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
سارة عبد الله

حرص محمد عبد المنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي، على توجيه رسالة شكر وامتنان للجماهير المصرية، تقديرًا لدعمهم ومساندتهم له في مختلف الأوقات، مؤكدًا حرصه على مواصلة تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عبدالمنعم في فيديو عبر صفحة نادي نيس الرسمية: “لكل المصريين شكرا على دعمكم ووقوفكم جنبي في كل وقت وفي كل لحظة، خليكوا دايما جنبي وان شاء الله مش هكسفكوا، شكرا”.

من جانب آخر، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تمسك إدارة نادي نيس الفرنسي باستمرار المدافع المصري محمد عبد المنعم ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميته بالنسبة إلى خطط النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نيس غير مهتمة بالعروض المطروحة للتعاقد مع المدافع المصري، وتعتبره لاعبًا غير قابل للمساس، في إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على خدماته وعدم التفريط فيه.

وأضافت أن النادي الفرنسي يضع محمد عبد المنعم ضمن العناصر الأساسية في مشروعه المستقبلي، وهو ما يعكس الثقة في إمكاناته الفنية ودوره المنتظر مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

ويأتي تمسك نيس بالمدافع المصري في ظل سعي النادي للحفاظ على استقرار تشكيلته، وعدم الاستغناء عن العناصر التي يعول عليها في خططه الفنية، خاصة في مركز قلب الدفاع.

محمد عبدالمنعم نيس الفرنسي محمد عبد المنعم

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