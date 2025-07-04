تسريبات تكشف تصميم Galaxy Z Fold 7 الجديد من سامسونج

بدأت ملامح هاتف Galaxy Z Fold 7 القابل للطي من سامسونج تتضح أكثر، بعد تسريب صور حية للجهاز، تكشف عن تصميمه الواقعي وتفاصيله الدقيقة.

تؤكد الصور التي نشرها المسرب المعروف Jukanlosreve وأوردها موقع Android Headlines، ما ظهر سابقا في عروض التصميم ثلاثية الأبعاد، وتكشف عن لون مميز يبدو أنه سيكون لون هذا العام المميز من سامسونج وهو الأزرق العميق.

يحمل اللون المميز الاسم الرسمي ظل أزرق أو Blue Shadow، يبدو أنيقا وجذابا في الصور الحقيقية تماما كما ظهر في العروض السابقة، وهو قريب من اللون الأزرق الذي استخدمته سامسونج في سلسلة Galaxy S24 عام 2024.

يكشف التصميم العام للهاتف عن تغييرات ملحوظة، حيث يبدو أن الهاتف أرق وأكثر أناقة من الإصدارات السابقة، ورغم عدم توفر أبعاد دقيقة حتى الآن، تشير تقارير سابقة إلى أن السماكة قد تتراوح بين 3.9 ملم و4.5 ملم عند فتح الهاتف، مما يجعله أنحف هاتف قابل للطي من سامسونج حتى الآن.

هاتف Galaxy Z Fold 7

تفاصيل التصميم والكاميرا

من خلال الصور المسربة، نلاحظ أن الكاميرا الخلفية تتكون من ثلاث عدسات مصطفة عموديا داخل وحدة بارزة في الزاوية العلوية اليسرى.

ورغم أن هذا الترتيب يشبه ما رأيناه في Galaxy Z Fold 6، إلا أن الجديد هنا هو التخلي عن الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة.

ووفقا للتقارير، تعتزم سامسونج العودة إلى استخدام كاميرات سيلفي على شكل ثقب في كل من الشاشة الخارجية والداخلية، وهي خطوة قد تحسن جودة الصور، حتى لو أثرت قليلا على أناقة التصميم.

ومن المنتظر أيضا أن يكون الهاتف أخف وزنا من الجيل السابق، حيث تشير التسريبات إلى أن الوزن سيبلغ نحو 215 جراما، أي أقل بـ24 جراما من Z Fold 6، وأخف حتى من Galaxy S25 Ultra، ما يعد نقطة قوة كبيرة في جهاز بهذا الحجم.

المواصفات المتوقعة

من المتوقع أن يأتي Galaxy Z Fold 7 بشاشة خارجية قياس 6.5 بوصة وشاشة داخلية أكبر بقياس 8.2 بوصة، وسيعمل الهاتف على الأرجح بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، إلى جانب ذاكرة رام تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت.

ومن أبرز التحسينات المتوقعة كذلك، ترقية الكاميرا الرئيسية إلى دقة 200 ميجابكسل، يعتقد أنها نفس العدسة المستخدمة في Galaxy S25 Ultra وGalaxy S25 Edge، أما العدستان الأخريان، فقد تكونان مشابهتين لما جاء في Fold 6.

موعد الإطلاق المتوقع



تشير التقارير إلى أن سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy Z Fold 7 إلى جانب Galaxy Z Flip 7 خلال حدث Galaxy Unpacked المتوقع عقده في 9 يوليو بمدينة نيويورك.

وقد يشهد الحدث أيضا الإعلان عن سلسلة Galaxy Watch 8، إضافة إلى أول هاتف قابل للطي من فئة Fan Edition وهو Galaxy Z Flip 7 FE، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.