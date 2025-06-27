مواصفات هاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Flip 7

أكدت شركة سامسونج، رسميا على موعد انعقاد حدثها التقني المنتظر Galaxy Unpacked، والمقرر عقده في 9 يوليو المقبل، حيث ستكشف خلاله عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، وفي مقدمتها Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، إلى جانب عدد من الأجهزة والمنتجات الذكية الأخرى.

ويأتي هذا الإعلان في ظل احتدام المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، مما يجعل من المتوقع أن تقدم سامسونج تحسينات ملحوظة على تصميم وأداء أجهزتها الجديدة لتعزيز مكانتها في السوق العالمية.

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 7

سلطت التقارير والتسريبات الضوء بشكل خاص على هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 القابل للطي رأسيا، والذي من المنتظر أن يأتي بشاشة داخلية أكبر قليلا من الإصدار السابق، حيث من المتوقع أن يبلغ حجمها 6.85 بوصات بدلا من 6.7 بوصات.

بينما ستتوسع الشاشة الخارجية لتصل إلى 4 بوصات مقارنة بـ3.4 بوصات في الجيل السادس السابق من سامسونج، وعلى الرغم من التغيير في أبعاد الشاشات، تشير الصور المسربة إلى أن التصميم العام سيبقى مشابها للإصدارات السابقة دون تغييرات كبيرة في الشكل الخارجي.

وتشير بعض المصادر إلى أن الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان رئيسية هي: الأسود، والأزرق، والأحمر.

فيما يتعلق بالكاميرات، تشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 سيحافظ على إعدادات الكاميرا نفسها المستخدمة في Z Flip 6، بما في ذلك كاميرا خلفية مزدوجة، إحداها رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ومع ذلك، من المتوقع أن تجري سامسونج تحسينات على مستوى المعالجة البرمجية للصور، لتحسين جودة اللقطات الملتقطة عبر الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التصوير الجديدة.

ومن ناحية الأداء، فالتقارير تشير إلى أن الهاتف سيزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite المستخدم في سلسلة Galaxy S25، على الأقل في النسخة المخصصة للسوق الأمريكية، في حين قد تعتمد سامسونج على معالج Exynos 2500 في الإصدارات المخصصة لأسواق أخرى.

هذه الخطوة قد تثير بعض الجدل، لا سيما أن معالجات Exynos تعرضت سابقا لانتقادات تتعلق بالأداء مقارنة بنظيرتها من Snapdragon، وهو ما قد يؤثر في تنافسية الجهاز، خاصة مع طرح هواتف منافسة مثل Motorola Razr Ultra 2025 بمعالجات Snapdragon الأقوى.

هاتف Galaxy Z Flip 7

وبحسب ما كشفه بعض المسربين، سيأتي الجهاز بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وخيارات تخزين داخلية تبلغ إما 256 أو 512 جيجابايت، وهي نفس المواصفات المتوفرة في الإصدار السابق Z Flip 6.

كما سيعمل بنظام تشغيل Android 16، مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 8، ومن المنتظر أن يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي المحسنة Galaxy AI، إلى جانب تكامل مع مساعد جوجل الذكي Gemini، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وذكاء.

وفيما يخص البطارية، من المتوقع أن يشهد الهاتف زيادة طفيفة في السعة لتصل إلى 4300 مللي أمبير في الساعة، بدلا من 4000 مللي أمبير في الإصدار السابق، وهو تحسن يساهم في زيادة عمر الاستخدام اليومي، خاصة في ظل اعتماد الهاتف على مكونات أقوى وشاشة أكبر.

ومن المقرر أن تكشف سامسونج عن الهاتف رسميا في 9 يوليو، على أن يتم طرحه في الأسواق لاحقا خلال الشهر نفسه أو في شهر أغسطس، لكن حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة حول السعر النهائي.

ويذكر أن سامسونج كانت قد رفعت سعر Z Flip 6 بمقدار 100 دولار مقارنة بالجيل السابق، ليبدأ من 1099 دولارا، لذلك لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستمر في هذه الزيادة السعرية أم تحافظ على السعر ذاته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والرسوم الجمركية الأمريكية.