قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل قمة الرئيس السيسي ونظيره المجري في بودابست
الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر
بوتين: روسيا تدعو إلى وقف العمليات القتالية في السودان
شريك غاية في الأهمية.. رئيس المجر يرحب بدعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر
رسالة مؤثره من محمد عبدالمنعم للجماهير المصرية
بدون مصدر دخل.. دعم مالي لفاقدي العائل بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة
تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري وإصابة 4 أشخاص
مراسم استقبال رسمية لـ الرئيس السيسي أمام مبنى البرلمان المجري العريق
السيد البدوي لـ صدى البلد: سنبدأ تجهيز مرشح لرئاسة الجمهورية من حزب الوفد
الرئيس الصيني يطيح بـ 33 مسؤولا في أكبر حملة تطهير داخل الحزب الشيوعي الحاكم
الغلاء وانخفاض الأجور.. احتجاجات واسعة في 50 مدينة إيطالية ضد حكومة ميلوني
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفي بإبداعات 60 سيدة وفتاة في ختام قافلة للمرأة بالإسكندرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، ختام فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة "الثقافة والإبداع"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على مدار خمسة أيام، ضمن مبادرة "بصمة"، لتنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتعزيز قدراتهن الإبداعية.

حضر حفل الختام الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، الفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والدكتورة منى طمان، محاضر واستشاري دولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والدكتورة لمياء الشافعي، دكتوراه علم النفس التربوي بجامعة الإسكندرية، ولفيف من المثقفين.

واستهلت الفعاليات بجولة للحضور داخل المعرض الفني الذي ضم نتاج الورش التدريبية التي نفذتها القافلة على مدار أربعة أيام، بإجمالي 97 قطعة فنية أبدعتها المشاركات، وتنوعت بين المشغولات الفنية والحرفية.

وضم المعرض 65 قطعة من نتاج ورشة الكونكريت، التي نفذتها المدربة شيرين عفيفي، وتنوعت الأعمال بين الأشكال الديكورية والمباخر وغيرها من القطع الفنية التي عكست الطابع السكندري كالقواقع والأصداف، وغيرها.

كما ضم 24 قطعة من الحلي والإكسسوارات، نتاج الورشة التي نفذتها المدربة سماح فاروق، وتنوعت بين العقود والأقراط وإكسسوارات الموبايل وغيرها من المشغولات اليدوية المصنوعة من الأحجار الكريمة والخرز الملون.

وشمل المعرض أيضا 8 قطع من نتاج ورشة التطريز بخيوط السيرما، التي نفذتها المدربة إيناس حسين، وتضمنت معلقات مكتوبة بالخط العربي بأساليب زخرفية متنوعة.

وفي كلمتها، رحبت الدكتورة دينا هويدي بالحضور، مؤكدة أن ختام القافلة الثقافية يأتي تتويجا لجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تمكين المرأة وتنمية قدراتها، واكتشاف مواهبها، وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على دعمهما للأنشطة الثقافية لدعم وتمكين المرأة المصرية.
كما وجهت الشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ الفعاليات، لما قدموه من دعم وجهود أسهمت في تحقيق أهداف القافلة.

وأشادت مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بما قدمته المتدربات من أعمال عكست مواهبهن وقدرتهن على الإبداع، مؤكدة تطلعها إلى تنفيذ المزيد من الفعاليات في جميع المحافظات لفتح آفاق أوسع أمام المرأة للإبداع والتمكين.

وأوضحت أن ختام فعاليات القافلة لا يعني انتهاء رسالتها، بل يمثل بداية لخطوات جديدة نحو مزيد من التعلم والإنتاج، معربة عن تطلعها إلى استمرار المشروع، من أجل تحقيق "بصمة" قادرة على إحداث فارق في المجتمع.

من ناحيتها، توجهت الفنانة الدكتورة منال يمني بالشكر إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعمها جهود تمكين المرأة، ومساعدتها على أن تصبح رائدة أعمال قادرة على إقامة مشروعاتها الخاصة. 

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، مشيدة بالبرنامج التدريبي المقدم، وما جمعه من جوانب نظرية وتطبيقية، إلى جانب تنوع نتاج الورش الفنية والحرفية.

وأكدت "يمني" أن الأعمال المنفذة عكست حرص المتدربات على الحضور والالتزام، وما قدمنه من إبداعات أُنجزت بحب وشغف، متمنية أن تصبح المشاركات مدربات قادرات على نقل التجربة إلى أخريات، بما يمثل نواة لإقامة صناعات صغيرة ومشروعات إنتاجية.
كما وجهت الشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ البرنامج، تقديرا لجهودهم في إنجاح الفعاليات.

وشهد حفل الختام عرض فيلم توثيقي استعرض أبرز محطات القافلة، وما تضمنته من برامج تدريبية وورش فنية وحرفية.

واختتمت الفعاليات بتكريم القائمين على القافلة من المدربين، إلى جانب المتدربات، تقديرا لجهودهم في إنجاح الفعاليات، وذلك عقب العرض الفني الذي قدمته فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان مصطفى عبده.

وتضمن العرض فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور، منها "أيووه إسكندراني"، "التنورة"، "الفلاحي"، "النوبي"، "البمبوطية"، "فرح إسكندراني"، وختاما "يا بلدنا يا حلوة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

نفذت القافلة الثقافية من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وتضمنت القافلة برنامجين تدريبيين استهدفا 60 سيدة وفتاة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين؛ الأول بعنوان "ريادة الأعمال والتسويق الالكتروني باستخدام  الذكاء الاصطناعي"، والثاني ناقش عددا من القضايا الصحية المهمة للمرأة، من بينها الصحة النفسية، وأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة، إلى جانب الورش التدريبية المتنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتشجيعهن على التوجه نحو إقامة المشروعات الصغيرة.

قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية فعاليات القافلة الثقافية الثقافة والإبداع الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

سعر الذهب

تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

عمر مرموش

المهاجم الوهمي إلى وسط الملعب.. كيف غير مرموش شكل توتنهام أمام تشيلسي؟

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

أعظم لذات الدنيا وأطيب ما فيها .. خطيب المسجد الحرام: لا تحرم نفسك منها

خطيب المسجد الحرام

مبعث قوته وسر انبساطه.. خطيب المسجد الحرام: لكل عضو للإنسان كمالا

خطيب المسجد الحرام

نعيم الدنيا والآخرة.. خطيب المسجد الحرام يتحدث عن محبة الله ورؤيته في الجنة

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد