قصور الثقافة تحتفي بإبداعات 60 سيدة وفتاة في ختام قافلة للمرأة بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، ختام فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة "الثقافة والإبداع"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على مدار خمسة أيام، ضمن مبادرة "بصمة"، لتنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتعزيز قدراتهن الإبداعية.

حضر حفل الختام الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، الفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والدكتورة منى طمان، محاضر واستشاري دولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والدكتورة لمياء الشافعي، دكتوراه علم النفس التربوي بجامعة الإسكندرية، ولفيف من المثقفين.

واستهلت الفعاليات بجولة للحضور داخل المعرض الفني الذي ضم نتاج الورش التدريبية التي نفذتها القافلة على مدار أربعة أيام، بإجمالي 97 قطعة فنية أبدعتها المشاركات، وتنوعت بين المشغولات الفنية والحرفية.

وضم المعرض 65 قطعة من نتاج ورشة الكونكريت، التي نفذتها المدربة شيرين عفيفي، وتنوعت الأعمال بين الأشكال الديكورية والمباخر وغيرها من القطع الفنية التي عكست الطابع السكندري كالقواقع والأصداف، وغيرها.

كما ضم 24 قطعة من الحلي والإكسسوارات، نتاج الورشة التي نفذتها المدربة سماح فاروق، وتنوعت بين العقود والأقراط وإكسسوارات الموبايل وغيرها من المشغولات اليدوية المصنوعة من الأحجار الكريمة والخرز الملون.

وشمل المعرض أيضا 8 قطع من نتاج ورشة التطريز بخيوط السيرما، التي نفذتها المدربة إيناس حسين، وتضمنت معلقات مكتوبة بالخط العربي بأساليب زخرفية متنوعة.



وفي كلمتها، رحبت الدكتورة دينا هويدي بالحضور، مؤكدة أن ختام القافلة الثقافية يأتي تتويجا لجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تمكين المرأة وتنمية قدراتها، واكتشاف مواهبها، وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على دعمهما للأنشطة الثقافية لدعم وتمكين المرأة المصرية.

كما وجهت الشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ الفعاليات، لما قدموه من دعم وجهود أسهمت في تحقيق أهداف القافلة.

وأشادت مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بما قدمته المتدربات من أعمال عكست مواهبهن وقدرتهن على الإبداع، مؤكدة تطلعها إلى تنفيذ المزيد من الفعاليات في جميع المحافظات لفتح آفاق أوسع أمام المرأة للإبداع والتمكين.

وأوضحت أن ختام فعاليات القافلة لا يعني انتهاء رسالتها، بل يمثل بداية لخطوات جديدة نحو مزيد من التعلم والإنتاج، معربة عن تطلعها إلى استمرار المشروع، من أجل تحقيق "بصمة" قادرة على إحداث فارق في المجتمع.

من ناحيتها، توجهت الفنانة الدكتورة منال يمني بالشكر إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعمها جهود تمكين المرأة، ومساعدتها على أن تصبح رائدة أعمال قادرة على إقامة مشروعاتها الخاصة.



وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، مشيدة بالبرنامج التدريبي المقدم، وما جمعه من جوانب نظرية وتطبيقية، إلى جانب تنوع نتاج الورش الفنية والحرفية.

وأكدت "يمني" أن الأعمال المنفذة عكست حرص المتدربات على الحضور والالتزام، وما قدمنه من إبداعات أُنجزت بحب وشغف، متمنية أن تصبح المشاركات مدربات قادرات على نقل التجربة إلى أخريات، بما يمثل نواة لإقامة صناعات صغيرة ومشروعات إنتاجية.

كما وجهت الشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ البرنامج، تقديرا لجهودهم في إنجاح الفعاليات.

وشهد حفل الختام عرض فيلم توثيقي استعرض أبرز محطات القافلة، وما تضمنته من برامج تدريبية وورش فنية وحرفية.

واختتمت الفعاليات بتكريم القائمين على القافلة من المدربين، إلى جانب المتدربات، تقديرا لجهودهم في إنجاح الفعاليات، وذلك عقب العرض الفني الذي قدمته فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان مصطفى عبده.

وتضمن العرض فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور، منها "أيووه إسكندراني"، "التنورة"، "الفلاحي"، "النوبي"، "البمبوطية"، "فرح إسكندراني"، وختاما "يا بلدنا يا حلوة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

نفذت القافلة الثقافية من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وتضمنت القافلة برنامجين تدريبيين استهدفا 60 سيدة وفتاة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين؛ الأول بعنوان "ريادة الأعمال والتسويق الالكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والثاني ناقش عددا من القضايا الصحية المهمة للمرأة، من بينها الصحة النفسية، وأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة، إلى جانب الورش التدريبية المتنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتشجيعهن على التوجه نحو إقامة المشروعات الصغيرة.