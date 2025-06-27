قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال السعودي يصنع التاريخ ويتأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية
ريال مدريد يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية بعد فوز مستحق على سالزبورج
تصل لـ 36 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحًا ورياح نشطة على عدة مناطق
سعر الذهب اليوم 27- 6-2025
عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة
خلافات بين التقديرات الأمريكية والأوروبية بشأن مكان اليوارانيوم الإيراني
قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي
تل أبيب تشتعل بتظاهرات ليلية ضد نتنياهو للمطالبة بصفقة لإعادة الرهائن
الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا أمريكيا جديدا بشأن الرسوم الجمركية
ابنة عبد الله مشرف: والدي بخير ولم يعتزل الفن| خاص
إنزاجي يعلن تشكيل الهلال لمواجهة باتشوكا في مونديال الأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 القادمة

ساعة سامسونج
ساعة سامسونج

تستعد شركة سامسونج للكشف عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية تحت اسم Galaxy Watch 8، والتي يتوقع أن تكون ترقية واضحة مقارنة بسابقاتها، خصوصا من حيث التصميم والوظائف الصحية. ورغم أن Galaxy Watch 7 قدمت تحسينات طفيفة، فإن عام 2025 قد يشهد تحولا أوسع في استراتيجية الشركة.

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Watch 8 بتصميم جديد وميزات مبتكرة
 

يأتي التحول الأبرز في التصميم، حيث تتبنى سامسونج ما يعرف بتصميم "سكويركل" مزيج بين الدائري والمربع، وهو نفس النهج الذي اتبعته في الإصدار الأول من Galaxy Watch Ultra، وتشير التسريبات إلى أن النسخة "كلاسيك" العائدة ستتشابه إلى حد كبير مع طراز Ultra من حيث المظهر العام.

متى سيتم إطلاق Galaxy Watch 8؟


أكدت سامسونج أن حدث Galaxy Unpacked القادم سيعقد في نيويورك يوم 9 يوليو 2025، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 

من المتوقع أن يتم الكشف خلال الحدث عن Galaxy Watch 8، إلى جانب أجهزة أخرى مثل Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 وWatch Ultra 2.

من المرجح أن يتم فتح باب الطلب المسبق مباشرة بعد الحدث، على أن تطرح الساعات في الأسواق في الأسبوع الذي يليه، أي حوالي 23 يوليو.

Galaxy Watch 8

كم سيبلغ سعر Galaxy Watch 8؟

لم تظهر تسريبات دقيقة حول الأسعار حتى الآن، لكن بالنظر إلى الأسعار السابقة، من المتوقع أن تبدأ من 299 دولارا لطراز 40 مم، وقد تصل إلى 329 دولارا أو أكثر للطرازات الأكبر حجما أو المزودة بشبكة LTE.

أما بالنسبة لنسخة Galaxy Watch 8 Classic، فغالبا ما ستكون أغلى بمقدار 80 إلى 100 دولار من النسخة العادية، كما حدث مع Galaxy Watch 6 Classic.

ما الجديد في التصميم والمواصفات؟

سلسلة Watch 8 ستتبنى تصميما أكثر شبها بالمربع مع زوايا دائرية، مما يميزها عن الجيل السابق الذي حافظ على الطابع الدائري الكامل. 

تشير الصور المسربة إلى وجود زرين على الجانب الأيمن كما هو معتاد، مع تغييرات في طريقة تركيب السوار، وإصدار بألوان تشمل الفضي والأسود.

بينما ستحتفظ نسخة Watch 8 Classic بالإطار الدوار الشهير، لكنها ستأتي بمظهر أكثر أناقة يجمع بين اللونين الفضي والأسود، مع لمسات برتقالية في عقارب الساعة، ما يجعلها خيارا أنيقا أكثر من كونها رياضيا.

كانت سامسونج من أولى الشركات التي قدمت ميزة قياس ضغط الدم عبر الساعة الذكية، لكنها الآن تستعد للانتقال إلى مستوى جديد، حيث كشفت براءة اختراع حديثة أن الشركة تخطط لإدخال نظام متطور يسمح بالمراقبة المستمرة لضغط الدم، مع القدرة على التمييز بين النشاط البدني، تناول الكحول، أو حتى حبس الأنفاس.

قد تجعل هذه الميزة Galaxy Watch 8 من أكثر الساعات تقدما في المجال الصحي، خاصة إذا تمكنت من تقديم دقة عالية تنافس ما تعرضه شركات مثل هواوي التي بدأت بالفعل في توفير تقنيات مشابهة.

هل ستقدم سامسونج ميزات باشتراك مدفوع؟


تشير إحدى الشائعات المثيرة للجدل إلى احتمال فرض رسوم اشتراك للوصول إلى بعض الميزات المتقدمة، في خطوة مشابهة لما تقدمه Fitbit من خلال "Fitbit Premium". ولم تؤكد سامسونج ذلك حتى الآن، لكن مثل هذه الخطوة قد تغير طريقة تفاعل المستخدمين مع خدمات الساعة.

سامسونج Galaxy Watch 8 إطلاق Galaxy Watch 8 سعر Galaxy Watch 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

ارشيفي

الجثمان في القاهرة .. وفاة طيار سعودي أثناء رحلته من جدة إلى لندن

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

كيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيب

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

الحسيني

القبض على المطرب الشعبي محمود الحسيني بسبب طليقته في البدرشين

البلوجر الفنزويلي

مات قدام جمهوره لسبب صادم .. مقتل بلوجر فنزويلي يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

محمد مصطفي شردي

مصطفى شردي: إيران تصف ماحدث مع إسرائيل بالصفعة القاسية

الغمري

حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية بـ50 ألف شخص برابعة للبقاء في السلطة

الغمري

مفاجأة.. مدير مكتب محمد مرسي سرب وثائق سيادية مقابل 50 ألف دولار

بالصور

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل تورتة الفراولة في عشر دقائق

تورتة الفراولة
تورتة الفراولة
تورتة الفراولة

وصايا هاني الناظر.. روشتة طبية للمصيفين

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

مصطفى قمر برفقة مي فاروق في حفل غنائي بالهرم| صور

مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق

تعرض للسحر وتزوج 4 مرات .. أبرز تصريحات علاء عوض مع نهال طايل

علاء عوض
علاء عوض
علاء عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد