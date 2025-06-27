كل ما تريد معرفته عن ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 القادمة

تستعد شركة سامسونج للكشف عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية تحت اسم Galaxy Watch 8، والتي يتوقع أن تكون ترقية واضحة مقارنة بسابقاتها، خصوصا من حيث التصميم والوظائف الصحية. ورغم أن Galaxy Watch 7 قدمت تحسينات طفيفة، فإن عام 2025 قد يشهد تحولا أوسع في استراتيجية الشركة.

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Watch 8 بتصميم جديد وميزات مبتكرة



يأتي التحول الأبرز في التصميم، حيث تتبنى سامسونج ما يعرف بتصميم "سكويركل" مزيج بين الدائري والمربع، وهو نفس النهج الذي اتبعته في الإصدار الأول من Galaxy Watch Ultra، وتشير التسريبات إلى أن النسخة "كلاسيك" العائدة ستتشابه إلى حد كبير مع طراز Ultra من حيث المظهر العام.

متى سيتم إطلاق Galaxy Watch 8؟



أكدت سامسونج أن حدث Galaxy Unpacked القادم سيعقد في نيويورك يوم 9 يوليو 2025، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

من المتوقع أن يتم الكشف خلال الحدث عن Galaxy Watch 8، إلى جانب أجهزة أخرى مثل Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 وWatch Ultra 2.

من المرجح أن يتم فتح باب الطلب المسبق مباشرة بعد الحدث، على أن تطرح الساعات في الأسواق في الأسبوع الذي يليه، أي حوالي 23 يوليو.

Galaxy Watch 8

كم سيبلغ سعر Galaxy Watch 8؟

لم تظهر تسريبات دقيقة حول الأسعار حتى الآن، لكن بالنظر إلى الأسعار السابقة، من المتوقع أن تبدأ من 299 دولارا لطراز 40 مم، وقد تصل إلى 329 دولارا أو أكثر للطرازات الأكبر حجما أو المزودة بشبكة LTE.

أما بالنسبة لنسخة Galaxy Watch 8 Classic، فغالبا ما ستكون أغلى بمقدار 80 إلى 100 دولار من النسخة العادية، كما حدث مع Galaxy Watch 6 Classic.

ما الجديد في التصميم والمواصفات؟

سلسلة Watch 8 ستتبنى تصميما أكثر شبها بالمربع مع زوايا دائرية، مما يميزها عن الجيل السابق الذي حافظ على الطابع الدائري الكامل.

تشير الصور المسربة إلى وجود زرين على الجانب الأيمن كما هو معتاد، مع تغييرات في طريقة تركيب السوار، وإصدار بألوان تشمل الفضي والأسود.

بينما ستحتفظ نسخة Watch 8 Classic بالإطار الدوار الشهير، لكنها ستأتي بمظهر أكثر أناقة يجمع بين اللونين الفضي والأسود، مع لمسات برتقالية في عقارب الساعة، ما يجعلها خيارا أنيقا أكثر من كونها رياضيا.

كانت سامسونج من أولى الشركات التي قدمت ميزة قياس ضغط الدم عبر الساعة الذكية، لكنها الآن تستعد للانتقال إلى مستوى جديد، حيث كشفت براءة اختراع حديثة أن الشركة تخطط لإدخال نظام متطور يسمح بالمراقبة المستمرة لضغط الدم، مع القدرة على التمييز بين النشاط البدني، تناول الكحول، أو حتى حبس الأنفاس.

قد تجعل هذه الميزة Galaxy Watch 8 من أكثر الساعات تقدما في المجال الصحي، خاصة إذا تمكنت من تقديم دقة عالية تنافس ما تعرضه شركات مثل هواوي التي بدأت بالفعل في توفير تقنيات مشابهة.

هل ستقدم سامسونج ميزات باشتراك مدفوع؟



تشير إحدى الشائعات المثيرة للجدل إلى احتمال فرض رسوم اشتراك للوصول إلى بعض الميزات المتقدمة، في خطوة مشابهة لما تقدمه Fitbit من خلال "Fitbit Premium". ولم تؤكد سامسونج ذلك حتى الآن، لكن مثل هذه الخطوة قد تغير طريقة تفاعل المستخدمين مع خدمات الساعة.